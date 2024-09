Carpetazo para Yuyito González: sale a la luz un video sobre el pasado oculto de la novia de Milei

La red social de Elon Musk se inundó con las menciones de Amalia "Yuyito" González cuando el periodista Nacho Rodríguez compartió un inesperado recorte de un programa que salió al aire de la novia de turno de Javier Milei.

Allí se la vio vestida ajustadisima con unos pantalones blancos y una blusa blanca y negra muy al estilo de la época. Lo inusual es que apareció con un mago y una especie de ayudante, los tres interactuaban nada más y nada menos que con un grupo de niños y niñas que miraban expectantes.

Amalia "Yuyito" González

Su primera incursión en la televisión fue en "La peluquería de Don Mateo" donde hacía el personaje -muy típico de la época- de jardinera sexy. Con su participación en ese ciclo de humor se ganó el apodo "Yuyito", que la acompañó durante toda su carrera artística.

En cuanto a sus relaciones amorosas, la más turbia y turbulenta la tuvo tal vez con el manager de Diego Maradona, Guillermo Cóppola. La figura de Yuyito creció a pasos agigantados y por esa época ya era toda una vedette de la calle Corrientes que rompió las barreras de la moral por presentarse en sus espectáculos solo con conchero y haciendo topless.

Al parecer, luego de esas incursiones muy desatadas en los teatros más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires es que se animó a "El Show de los Pibes" donde incursionó en la animación infantil.

Yuyito no parece hablar mucho de estas épocas televisivas donde pasaba de programa en programa hasta llegar a conducir un show de música tropical donde entrevistó a Rodrigo Bueno, el cuartetero, en la mejor de sus épocas.

El presente de la ex vedette

Décadas y décadas después, Yuyito se convirtió de manera muy particular en una señora hecha y derecha que además tiene muy arraigada la espiritualidad. Tanto así que, cuando empezó a chichonear con el presidente, lo primero que pensó es: "Este hombre me acerca o me aleja de Dios".

Se ve que piensa que la acerca porque dice tener una relación muy firme con Javier Milei y hasta anunció que acompañará al líder de Las Fuerzas del Cielo a la presentación del presupuesto 2025 que tendrá fecha el domingo 15 a las 21 horas en el Congreso Nacional.

Primer acercamiento de Yuyito a Milei

"El domingo es un día muy importante para mí, porque voy a ir a acompañar a Javier al Congreso de la Nación, que no conozco, en un tremendo evento en todo sentido", dijo en su programa "Empezar el Día". En esa misma línea añadió: "Además me van a presentar a mis suegros, voy a conocer a los papás, vamos a estar ahí y la verdad es que es muy emocionante por lo que significa nuestra relación".

Si dejar nada para la imaginación, Yuyito González dio más detalles sobre la presentación que hará Javier Milei y los privilegios que gozará: "Voy a estar ahí con Mechi, la mujer de (José) Espert, con Cristina, la mujer de Guillermo Francos, el profe de Pablo y los papás de Javier, vamos a estar en un palco que nos preparó Karina (Milei)",