Celos, viejas insinuaciones y acusaciones cruzadas: la guerra mediática entre Diego Poggi y Rodrigo Lussich

Si alguien pensaba que los escándalos de la farándula estaban en crisis, Diego Poggi y Rodrigo Lussich llegaron para revivirlos con una batalla campal que tiene de todo: rumores de infidelidad, archivos hot, insultos personalizados, abogados al acecho y hasta un presunto intento de levante por WhatsApp que data de "hace unos años". Todo comenzó cuando en Intrusos (América TV), Lussich lanzó al aire un comentario sobre un supuesto affaire entre Poggi y Santiago "Bati" Larrivey, ex participante de Gran Hermano. La información, basada en tuits y capturas poco confiables, aseguraba que el conductor de Espiando la casa había sido infiel a su actual pareja.

Poggi, lejos de dejarlo pasar, explotó en su programa y apuntó con nombre y apellido: "Lo que dijeron es falso, mi pareja jamás dijo eso, estamos mejor que nunca. No llamaron para chequear nada. Se hacen llamar periodistas y levantan tuits truchos". Pero el reclamo de Diego no terminó ahí: denunció sin dudarlo ni un sólo segundo que Lussich ya lo había contactado "hace unos años" para tirarle onda por WhatsApp, y lo acusó de tener una "vida de mierda".

Como si el terreno no estuviera lo suficientemente embarrado, Poggi prometió iniciarle acciones legales. "En Intrusos dieron esa noticia sin haber chequeado, dijeron que yo había tenido una infidelidad, las capturas que mostraron son falsas, mi pareja jamás dijo eso, encima estamos mejor que nunca. Dijeron que yo había estado con Bati, a quien conocí recién cuando salió de la casa, mostraron un montón de cosas que son todas falsas", disparó.

Y siguió: "Hablé con Rodrigo, lo llamé, le pregunté, primero no me atendía, todo muy raro. Voy a hablar con un abogado porque no pueden decir cualquier cosa, levantan un tuit y no chequean nada, laburá, llamame. Si tenés mi teléfono, me escribías hace un par de años por WhatsApp para intentar levantarme y tirarme onda, ¿pero ahora no tenés mi teléfono para preguntarme si esto era verdad o mentira? Me da bronca que suban tuits con capturas inventadas...".

Parte de la defensa de Rodrigo Lussich contra Diego Poggi

Rodrigo Lussich, fiel a su estilo de Escandalones, no se quedó callado y respondió con un extenso descargo de 15 puntos en sus redes sociales que incluyó ironías, insultos, chicanas personales y hasta un consejo final: "Te recomiendo ser más prolijo y menos puto malo". En su defensa, afirmó que nunca presentó la información como primicia, que solo levantó posteos de redes -una práctica habitual en su sección- y que el error fue simplemente haberse hecho eco. Aunque prometió pedir disculpas al aire, le reprochó a Poggi su actitud beligerante: "Me gritó por teléfono, me mandó audios insultándome y después se dedicó a perseguirme por todos lados. Lo bloqueé".

¿Y el supuesto intento de levante? Lejos de negarlo, Lussich lo confirmó con cinismo: "Estaba soltero, era un día de semana, estaba al pedo, el pibe está bueno... tiré un fuego a ver si picaba". El tono ácido del descargo incluyó referencias al rol de Poggi en Gran Hermano, chicanas sobre su vida privada, menciones a ex compañeros de TN y un cierre de antología: "Pelea de putos siempre garpa. Y no está pasando nada, menos aún un feriado". Mientras América TV bajaba rápidamente el video de Intrusos de sus redes, y en Telefe se evitaba profundizar el tema, el escándalo ya estaba desatado. Poggi quiere disculpas públicas y un juicio.

Mientras tanto, Lussich no piensa mediar, pero promete defenderse. Y el público, como siempre, con pochoclos en mano, disfruta de esta novela donde los protagonistas no se aman... pero tampoco pueden dejar de hablarse.

La defensa completa de Lussich

Algunas consideraciones sobre este forro:

1) Hago una sección en Intrusos que se llama Escandalones (hace 6 años la hago) que, en tono humorístico, entre otras cosas, levanta posteos de redes sobre farándula. No es que me senté y dije "tengo una primicia, este muchacho fue infiel bla bla..." (pudo ser así, pero no fue el caso). En ese contexto puse una serie de posteos que contaban una supuesta infidelidad suya. En todo caso el error fue haberme hecho eco de lo que -él dice- no es cierto.

2) Después me tuve que fumar que me insulte primero por teléfono (le corté porque a mí no me grita ni mi viejo) y después en audios de Watsap (que conservo).

3) Le dije que hoy le iba a pedir disculpas al aire por haberme hecho eco -en todo caso- de un tweet fake -según él-, pero le tomo su versión, no hay problema.

4) Pero eso no lo conformaba; quería que yo diga que mentí, que le arruiné la vida prácticamente; me dijo que soy una mierda, me amenazó y varias barbaridades más. Tras lo cual lo bloqueé

5) Al no poder hablar conmigo le siguió rompiendo las pelotas a Pallares, nos hizo llamar por la gente de Telefe para que lo "cuidemos", siguió amenazando con juicios y que iba a "ir a Lam" (jajajaja) a defenestrarme.

6) Jamás me hago llamar "periodista"; no estoy ejerciendo en este momento la profesión. Soy conductor de un programa, y si pudiera hacerme Ilamar de alguna manera me auto percibo "animador", como él se percibe "re genio de las redes, streamer, capo, gorila peludo y trolo cool". Por lo tanto lejos de mi honrar la profesión, cero culpa en ese sentido.

7) Nadie pretende arruinarte la vida falso picante. Levanté de las redes algo bastante puntual que ya estaba publicado en portales y rodaba hace días.

8) De hecho mientras yo estaba al aire en Gossip el chico ex Gh estaba hablando del tema. Imagínate tu diría la One!

9) Este pánfilo sin calle me acusa de habérmelo querido "levantar y tirarle onda" jajaja (hace como 8 años) como si fuera un delito. Estaba soltero, era un día de semana, estaba al pedo, el pibe está bueno (como miles) y tiré un fuego a ver si picaba y me alegraba un rato de tedio.

Obviamente no sabía que era tan pelotudo

10) Ya que se tomó el trabajo de ir a un abogado por primera vez, que proceda. Que se ahorre las mediaciones porque ni pienso presentarme. Que avance el juicio y cuando eso suceda, en 5 años mínimo, lo charlamos. Ahora ni ganas. Claramente yo también pondré un abogado y veremos qué elementos encuentro para defenderme.

11) Lo de que tengo una "vida de mierda" estaría por verse. Él no me conoce para concluir eso con tanta determinación. Ni yo a él. Pero viéndolo agazapado detrás de los vidrios de la casa de Gran Hermano susurrando como si la casa de Gh fuese el Pentágono y no un mono ambiente con dos cámaras, dejo aquí expresadas mis dudas sobre la suya.

12) Por lo que vi en el feed de mi cuenta de X en base a sus dichos sobre mi, me llama la atención la cantidad de gente que te odia, bebé! Siempre pienso que los chimenteros somos los que tenemos más hate, pero las pestes que dicen de vos, lo que te odian tus ex compañeros de TN, entre otras cosas que me cuentan y tal vez replico más tarde, me dejan mudo. No necesito que me digan "te creo, Rodrigo", porque no es una info mia. Solo mostré lo que se decía.

13) Te recomiendo ser más prolijo y menos puto malo.

14) Pelea de putos siempre garpa. Y no está pasando nada, menos aún un feriado.

Aprovechen.

15) Qué largo!

Pd: Ah; cuando te baje la espuma, chihuaha de goma, analizá ese descargo pedorro que hiciste sobre mi. Verás que estás haciendo conmigo lo mismo que denunciás que hice con vos. Me estás calumniando, hablando de mi vida privada y buscás revancha en espejo. Quizás al final sos más mierda que yo, quien te dice...