Cartas de amor, un polémico documental y la presión del ojo público: ¿Por qué se separaron Jennifer López y Ben Affleck?

Los medios locales e internacionales se hicieron eco de los rumores de separación entre Jennifer López y Ben Affleck. Incluso, muchos de ellos hasta se animan a afirmar que los actores estarían tramitando el divorcio desde el 20 de agosto a pedido de la cantante. Resulta que tras dos décadas de relación, que incluyeron dos noviazgos y dos casamientos, JLo le pidió formalmente al ex interprete de Batman, poniendo fin a su icónica relación, conocida popularmente en las redes sociales como "Bennifer".

Jennifer López y Ben Affleck, divorciados

De acuerdo con distintos medios estadounidenses, como el sitio web TMZ, la demanda de divorcio fue presentada por la artista en el Tribunal Superior de Los Ángeles y ella estableció como fecha de separación oficial el 26 de abril de 2024. Además, no mencionó ningún acuerdo prenupcial. Lo cierto es que la relación entre López y Affleck siempre fue una montaña rusa: arrancó a principios de los 2000 cuando se conocieron, se enamoraron y se comprometieron.

En ese momento, ambos protagonizaban las películas Gigli (2003) y Jersey Girl (2004). Sin embargo, aquel romance duró lo que un suspiro: la pareja se separó en 2004 debido a -según trascendió- la presión mediática y recién volvieron a reencontrarse casi dos décadas después. Como dice el famoso refrán "Donde hubo fuego, cenizas quedan" y el reencuentro de ambos no hizo más que revivir aquel amor que parecía extinto. De hecho, fue tan frenético todo que se casaron dos veces en 2022.

Jennifer presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles

Primero, contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia en Las Vegas. "El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia", había escrito López, anunciando la nueva y precoz unión; y luego protagonizaron una celebración muchísimo más grande en la casa de Affleck en Georgia. El matrimonio, sin embargo y a pesar de la alegría de los fanáticos de ambos tras volverlos a ver juntos y enamorados, enfrentó tensiones desde el principio. Durante la filmación del documental de JLo, La mayor historia de amor jamás contada, Affleck se sintió traicionado al descubrir que las cartas de amor privadas que le había escrito fueron revisadas por su equipo de producción musical. Este conflicto, junto con otras dificultades personales y profesionales, condujo a la ruptura final de la pareja.

La cantante solicitó el divorcio el 20 de agosto

A lo largo de sus relaciones, López se fue abriendo mucho más y habló con soltura sobre sus sentimientos y desafíos, mientras que Affleck no dudó ni un sólo segundo en elogiar su talento y fortaleza. "Me ha hecho dudar de mí misma y sentirme mal conmigo misma a veces. A veces me han dado ganas de dejarlo. Pero al final del día, siento que tienes que aprender a manejarlo", le había dicho la cantante a The Associated Press al ser consultada sobre sus relaciones de alto perfil: "Tomas las cosas que pueden ser constructivas y las utilizas, y el resto las desechas como si fueran odios u otras cosas por el estilo y simplemente dices: 'Da igual. Sé quién soy, sé lo que quiero hacer'".

A pesar de su admiración mutua, ambos decidieron tomar caminos separados. Los rumores de separación comenzaron a intensificarse en mayo de 2024, especialmente después de que López asistiera sola a la Met Gala, vendiera la mansión que compartían y celebrara su cumpleaños sin la compañía del actor. "A Ben le encantaría que el mundo exterior no supiera nada de sus cartas de amor, pero es un romántico, y por mucho que quisiera a Jennifer, nunca superó lo de JLo", había explicado un allegado directo al actor al Daily Mail, sobre las actitudes de la artista que detonaron en la molestia y posterior ruptura de la relación.

Tras varios rumores de una separación, Jennifer López y Ben Affleck ya estarían tramitando el divorcio

El fin del matrimonio marca el cierre de un capítulo significativo en la cultura pop, mientras ambos continúan con sus vidas y la crianza de sus hijos. "Jennifer y Ben tienen a sus maravillosos hijos y ambos disfrutan de las relaciones que siempre han querido tener", concluyó la fuente ligada a Affleck.