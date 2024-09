Casero habló de los trabajos que "perdió por culpa" de Duplaá y la liquidó: "Que vaya a actuar a las villas"

En los últimos días, Alfredo Casero pasó de ser un reconocido humorista a crítico de la política. En su nuevo rol, fulminó públicamente a colegas que no comparten su ideología. Y en esta última oportunidad, salió al cruce con Nancy Duplaá y Pablo Echarri, debido a las últimas declaraciones de los artistas.

Todo inició cuando la actriz habló de la situación que atraviesan los actores en la era de Javier Milei. Para los despistados, el gobierno libertario le soltó la mano a la cultura y a la producción. "La ficción no está más. Si no viene una plataforma con un proyecto específico, no hay mucho trabajo", pronunció en Intrusos. Y es que, es de público conocimiento que con la falta de presupuesto estatal, las novelas argentinas dejaron de ser las protagonistas en la pantalla chica del país.

Alfredo Casero salió al cruce con los actores que no comparten su ideología

Duplaá no sólo es una reconocida artista, sino que además se encargó de difundir públicamente sus luchas colectivas: "Es más, nuestro colectivo es uno de los más desocupados en este momento. Y el teatro es un lugar de resistencia hoy en día, hay mucha opción y una cartelera muy fértil", agregó.

Echarri se sumó a la queja por el presente de los actores en el país y la inversión de los canales hacia las novelas extranjeras: "Hace años que están en la televisión argentina. Eso no se hace. La señales nacionales y estatales no programan televisión argentina", concluyó.

Alfredo Casero culpa a Nancy Duplaá de los trabajos que perdió

En un móvil con "El Trece", Casero se refirió a los dichos de la pareja de actores y no dejó títere con cabeza: "Nancy Duplaá tiene una concepción como tienen muchos actores, popular. Yo creo que tendrían que ir a las villas a actuar gratis. Si ellos tienen bronca contra la gente que hace dinero para pagarle a ellos, al teatro, 50 lucas una entrada", comenzó su disputa.

Además, confesó que los actores trabajan para los ciudadanos que tienen plata: "Yo no hago una obra de teatro si no me van a pagar la entrada. Ahora está muy castigado, vos que tenés una tradición de trabajar en pos de y te sale de adentro, dale al pueblo lo que tenés, gratis", atacó a Duplaá y Echarri, dejando en claro que la vocación no es algo por lo que él se mueva.

El enojo de Alfredo Casero

Mientras los actores se enfrentan a la motosierra de Milei y los recortes en cultura, Alfredo Casero sentencia al peronismo, quien -sostiene- lo mantuvo 15 años "castigado", según su testimonio: "He ido a hacer un casting a España y me mostraron una nota de la Asociación Argentina de Actores diciendo que yo era un nazi porque había negado los 30 mil desaparecidos, no sé, una porquería que salió. Yo a ir a hacer una cosa que era muy importante para mí, y la mina me dice ¿y esto qué es?, y me dice ´pibe, aca son todos comunistas, acá vos no podés´", recordó.

Desde su visión, el humorista sostuvo que Nancy Duplaá, junto a su pareja y el resto del colectivo de actores, fueron los responsables de que se le cierren ciento de puertas laborales. Fiel al karma, Casero piensa que lo que ocurre es un efecto de causa-consecuencia: "Durante los 15 años que yo fui cancelado, a ellos le fue bárbaro. Yo voy por todo el país haciendo obras de teatro, que cuando iba la militancia política me hacia lo imposible en un pueblito de la conch... de la lora", concluyó.