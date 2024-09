Toti Pasman salió a rogar el perdón de la familia de Ángel Di María

Retirado de la Selección Argentina, Ángel Di María estreno la serie documental "Romper la Pared", en Netflix el día jueves 12 de septiembre, un film donde comparte en primera persona la presión de los hinchas y los periodistas cuando seleccionado no estaba en su mejor momento. El futbolista se fue en un momento glorioso para el plantel, y cuando los comunicadores halagan cada paso que dan los jugadores y su director técnico. Sin embargo, eso no borra las críticas de Toti Pasman, quien ruego el perdón de la familia del rosarino.

En la promoción de la serie, se utilizó una escena de la misma, en la que periodistas deportivos se encuentran en una terapia, donde intentan recuperarse de ser críticos. Allí resaltan la figura de Pasman, entre otros que no perdonaron los errores del centrocampista: "Todavía no pude ver la serie y, obviamente, la promoción la hicieron con una burla hacia Martín Liberman y a mí. Lo tengo muy claro. Pero bueno, hay que decir las cosas como son: 'El que a hierro mata, a hierro muere'. Hay que bancársela", reconoció en primera instancia.

Ángel Di María cuenta en primera persona cómo vivió las crÍticas de los periodistas

"Lo único que me arrepiento en mi carrera es de haber hecho ese show buscando rating. Ya pedí disculpas dos millones de veces", comenzó haciendo referencia al "Show del Fútbol". Y aunque reconoció ser muy duro en vivo, no comparte la actitud que tomó ante sus criticas la familia de Di María: " Hablar de una lista negra me parece terrible , poner a una nena a decir 'mi papa te cerro el ort...' también". Esto último tiene que ver con un video de la hija mayor del deportista, donde le consultan sobre qué le diría a quienes "mataron" públicamente a sus papá.

Pasman no solo se refirió a cómo usaron su imagen en el documental "Romper la Pared", sino que además ninguneó a Jorgelina Cardoso: " No aceptan las disculpas, quienes escracharte y humillarte . Jorgelina al final dice a esto los perdonamos a este lo voy a seguir torturando. Si a ella le hace feliz ser así...", confesó y la mandó a aprender de Scaloni, a quien los periodistas atacaron más que a Di María.

El periodista pidió disculpas por un lado, pero por otro siguió manifestándose en contra del futbolista y su familia: " Me parce que aprovechó esta serie para hacer una vendetta ", atacó de lleno. Además, remitió a "la lista negra" de la dictadura, cuando hicieron desaparecer gente, por eso no perdona que la empresaria haya lo haya nombrado en aquella lista.

Ante las declaraciones de Toti Pasman, los usuarios de X salieron a defender al campeón del mundo y defenestrar al periodista: "Pasman sos una mierd..., tené un poquito de dignidad y cerrá la boca" o "Qué tipo lamentable Pasman", fueron algunos comentarios.