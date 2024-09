Cata Gorostidi sobre la ausencia de Furia en los MF 2024: "Lamentablemente que lo vea por tele"

A pesar de haber sido la participante más popular de la última edición de Gran Hermano, Telefe no sólo decidió rescindirle el contrato a Juliana "Furia" Scaglione, sino que además la dejó afuera de los premios Martin Fierro 2024. Esto molestó, y mucho, a la ex hermanita, quien a través de su cuenta de X llamó a un apagón. "Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí y ellos también lo saben. Yo rescindí contrato en buenos términos. Soy la revelación del año, soy consciente de eso. Es una lástima porque yo tengo derecho", había dicho la participante furiosa, quien además aseguró que merecía haber sido nominada como "revelación del año".

Lo cierto es que Gran Hermano se consagró como Mejor Reality por sobre Pasaplatos (conducido por Carina Zampini por El Trece) y el Bailando 2023 (en manos de Marcelo Tinelli en la pantalla de América) y al agradecer el galardón, Santiago del Moro no dudó en dedicárselo a Scaglione. "Trabajamos miles de personas para hacer este programa único, que va dedicado más que nada a la gente. Este es el programa de la gente. A toda la gente que labura en las redes, que para bien o para mal hacen gigante a este programa en el cual laburamos tantas familias. Gracias a la gente de Kuarzo, gracias a la gente de Telefe por hacer este programa maravilloso", comenzó diciendo.

En ese momento, el conductor miró hacía atrás y le agradeció a los ex participantes del reality que se habían hecho presentes en la ceremonia. Entre ellos se encontraban el ganador Bautista Mascia y los otros finalistas, Emma Vich y Nicolás Grosman. También dijeron presentes Catalina Gorostidi, Licha, Rosina, Virginia y Denisse. "Gracias a los chicos, que son los protagonistas. Los que están y los que no",. Juli, Furia, esto es tuyo también", pronunció finalmente Del Moro. Lo cierto es que si bien algunos ex concursantes de Gran Hermano se lamentaron públicamente el hecho de que Furia no haya sido invitada, aunque otros no dudaron en celebrarlo.

Gran Hermano ganó a mejor reality

Por ejemplo, Martín Ku, apodado "El Chino", a quien los organizadores de Telefe dejaron afuera de la ceremonia, habló con BigBang en la alfombra azul y confesó que su compañera de convivencia tenía que haber sido invitada. "Yo creo que podría estar porque obviamente fue una de las grandes protagonistas", defendió a la furiosa. Sin embargo, Cata, quien supo ser amiga y luego enemiga de la "pelada" también habló de su ausencia en los premios. "Falta ira o si no furia, ira o rabia. Creo que se merecía el lugar acá, pero cada uno obtiene las consecuencias en base a sus actos", lanzó Cata al ser consultada sobre la decisión de Telefe de no invitar a Furia.

Y agregó: "Y si uno es desagradecido con la gente que te dio trabajo y te creó, lamentablemente que lo vea por tele". En diálogo con este portal, Cata aseguró que la estaba pasando verdaderamente "increíble" en la premiación y sentenció: "Es la primera vez ,obviamente, que vengo. Siempre lo vi en la tele, así que para mí esto es un sueño literal. Real un sueño. A mí me encanta la tele, me encanta el stream. Estoy trabajando para Gran Hermano Chile. Soy la única argentina trabajando ahí, así que estoy recontra contenta con todos mis hermanos chilenos. Y próximamente, bueno, lo que venga creo que sea tele, chusmeríos, chismes, que me crié a base de eso. Me encanta"