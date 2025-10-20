Catherine Fulop, del susto en el Movistar Arena a la cirugía: "Me rompí el hombro y el dolor es terrible"

La nostalgia por Rebelde Way volvió a brillar en el Movistar Arena a mediados de septiembre, pero la emoción del reencuentro se tiñó de susto cuando Catherine Fulop, invitada especial de una de las noches, sufrió una dura caída del escenario que por poco termina en tragedia. La actriz, que subía al escenario junto a Camila Bordonaba para recrear una escena de su entrañable personaje Sonia Rey, dio un paso en falso y desapareció entre pantallas y carteles.

El público contuvo la respiración. "¡La puta madre!", exclamó Bordonaba, visiblemente asustada, mientras los músicos detenían el show. Pero segundos después, Fulop reapareció entre aplausos y risas, micrófono en mano y su habitual temple: "¡Por suerte estoy viva!". El accidente, que arrancó un susto colectivo, terminó en carcajadas y rápidamente se viralizó en las redes, donde los fans celebraron su temple y su sentido del humor. "Es tan Sonia Rey que hasta la caída fue un show", bromeó un usuario en X.

Minutos más tarde, la propia Catherine llevó tranquilidad a sus seguidores: "Mi gente bella, les juro que estoy bien. No me pasó nada, estoy entera. Hice un papelón, encima preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta. Me agarré con este brazo, con la pantalla, y fui cayendo amortiguada". En ese momento, nada hacía pensar que la actriz había sufrido una lesión de gravedad. De hecho, tres días después del episodio, viajó a Japón con Marley y, semanas más tarde, se instaló en Miami.

Sin embargo, el dolor nunca desapareció. Según reveló la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), Fulop deberá someterse a una cirugía de hombro el próximo 27 de noviembre, a raíz de las secuelas de aquella caída. "Me lo contó Cathy. Todo está muy mal. Cathy pensó que no había pasado nada, pero tiene un umbral de dolor muy elevado", relató Shaw antes de leer el mensaje que le envió la actriz: "Me rompí el hombro. Pensé que no me había pasado nada".

Catherine Fulop

Según contó la actriz, en Japón le empezó "a doler y perder fuerza". Fulop explicó que al regresar a la Argentina consultó a su médico de confianza, el especialista en extremidades superiores doctor Fernando Kairuz, quien le confirmó la gravedad de la lesión. "Verificó que se me cortaron tendones y ligamentos, así que en noviembre me tengo que operar", contó la venezolana. Lejos de dramatizar, la actriz aseguró que tomó la decisión pensando en el futuro: "Todo está programado porque quiero poder alzar a mi nieta. Entonces prefiero hacérmelo ahora. Tengo mucha actitud, el dolor es terrible". Mientras se prepara para la intervención, Fulop recibirá una visita muy especial: su hija Oriana Sabatini, que viajará desde Italia -a pesar de su embarazo- para acompañarla durante la operación.