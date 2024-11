Cazzu reapareció con un letal mensaje, ¿para Christian Nodal?

Mientras Ángela Aguilar y Christian Nodal permanecen en medio de la polémica, tras sus recientes participaciones en la ceremonia de la 'Mujer del Año' 2024 , los Latin Grammy y en los Kids' Choice Awards, donde la gente le hizo saber que no son queridos, Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu decidió reaparecer en redes sociales para compartir una serie de fotografías con un misterioso mensaje.

Tras meses de duelo por su ruptura amorosa y los problemas mediáticos que se ocasionaron tras la separación, la cantante está lista para volver con más fuerza que nunca. Con un total de trece fotos en Instagram, mostró su rutina marcada por ejercicios en el gimnasio, horas en el estudio de grabación, mientras juega con su hija Inti y algunas salidas con amigos.

Cazzu regresó a las redes con un carrete de 13 fotos

Si bien sus seguidores se alegraron al ver que Cazzu está de regreso, y enfocada en ella misma, la máxima atención se centró en aquellas fotografías que al parecer contienen significados de fondo. Tal es el caso de la página de un libro donde se lee una conversación: "Pero ¿qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio... La oportunidad llegó cuando menos lo esperaba". Además, dejó ver un archivo digital que contiene el título de "Versión final - todos los capítulos... Hablemos de reggaetón", lo que instaló la especulación de que podría tratarse de un libro.

Al final del posteo, la artista compartió un previo de una canción interpretada por su voz: " Y no lo dudo, te lo aseguro ", se escucha. Aunque los detalles específicos no han sido revelados, el contenido generó la curiosidad y el interés de sus fans. Este posteo se dio a semanas de que Julieta haya decidido romper el silencio que guardó desde que se separó, donde dejó en claro que no fue parte de un plan mediático, y mucho menos estaba al tanto de que la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal llevaba mucho tiempo, como había confesado la mexicana en una de sus últimas entrevistas.

Cazzu adelanta sus proyectos laborales y personales

Ante el regreso de Cazzu, los usuarios de la red celebraron la recuperación de la joven y su fuerza por regresar a su carrera musical: "Te amo reina", "Volvió la jefa", "Brillando como siempre", "Más fuerte, ya queremos escucharte" y " No hay mujer más fuerte que a la que la vida la obliga a renacer ", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

El mal rato de Ángela

Mientras Cazzu es aplaudida en cada aparición pública, quien fue la tercera en discordia en su relación no cuenta con la misma suerte.

La hija de Pepe Aguilar y actual esposa de Christian Nodal, recibió el rechazo total del público en pleno vivo de los Kids Choice Awards.

En los videos compartidos en X, ex Twitter, se puede observar a Aguilar subiendo al escenario y recibiendo gritos de desaprobación a la vez que se escuchaba el nombre de "Cazzu", en solidaridad con la cantante argentina, ex pareja de Nodal y madre de la única hija del mexicano.

El rechazo de la heredera Ángela Aguilar llegó con su despectivo posteo en el que confirmó su relación con el cantante, a solo dos semanas de que éste confiese su separación con Cazzu. Además, la joven dejó en claro que es un vínculo que se mantiene intacto hace "ya mucho tiempo", lo que generó más indignación en los fans argentinos.