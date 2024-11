La mamá de García Moritán cuestionó el nuevo noviazgo de Pampita: "Se lo habrá pedido a la virgen"

Si bien el poco tiempo que pasó enfrió la separación entre Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán, muchas veces los terceros pueden volver a encender la discordia. En este caso fue la madre del empresario, Lucía Fernández Llanos, quien ya se había metido en el asunto meses atrás y que pasó a la clandestinidad pública tras su acción. Esta vez se mostró sorprendida por el "poder que tiene de superación" su ex nuera y soltó que el romance que tiene con Martín Pepa "se lo habrá pedido a la virgen".

"Él está bien. Está pasándola como puede. Mucho con sus hijos, que son su pasión", aseguró la mamá de Moritán, interceptada, mientras salía de una panadería, por los móviles de A la tarde. Si bien en el nuevo testimonio intentó mostrar esta recuperación de su hijo, tras haber estado internado y con una denuncia de corrupción a cuestas que lo hizo dejar su cargo en el Ministerio de Desarrollo Económico porteño.

El complicado presente de García Moritán

"Está mejor", repitió tres veces Fernández Llanos, casi como si tuviera que convencerse de lo que decía. "Fue un golpe muy duro. Lo hicieron pelota. Ya está", relató la mujer, de forma entrecortada entre frase y frase. A su vez, las intervenciones en la separación del pasado, la contenían. "No puedo hablar. No puedo hablar más. Ya dije todo", afirmó.

"No tengo ninguna relación", señaló sobre su ex nuera. Además indicó que ella "se enojó un poco" luego de que revelara detalles de la separación y de discusiones que tuvo con ella. Y que es por eso que le prometió a García Moritán que "no iba a hablar más". "Me estoy cuidando. No hablo más", insistió. Luego amplió un poco el concepto y precisó que la está "cuidando" a Pampita, a "la relación entre ellos", en relación a su hijo, y que también lo hace "por Anita".

Casi como si todo lo anterior hubiera sido pronunciado por otra persona, Fernández Llanos salió de ese lugar contemplativo cuando le preguntaron por Martín Pepa y la nueva relación de su ex nuera. "Eso es su tema", fue lo primero que opinó, aunque tras eso no pudo evitar volverse a meter en la vida de ella.

"Me sorprendió bastante. Es un poco rápido", cuestionó. "Porque estaba tan hecha pelota hace tan poquito. No sé. Qué poder que tiene de superación. Pero bueno, me alegro", ironizó después. "Es muy raro todo. Y, bueno. Qué sé yo. Se lo habrá pedido a la virgen", remató la madre de Moritán.

Pampita y su rol como modelo.

Meses atrás, cuando estalló el escándalo por las infidelidades de su hijo, Fernández Llanos amenazó con mostrar grabaciones que tenía de diálogos con Pampita. "Es verdad que dijo algo fuerte, tengo todo grabado. (...) Yo la quiero, pero es muy dura", había explicado nuevamente ante las cámaras de América TV.

La noche anterior Yanina Latorre al aire de LAM había dado detalles de la pelea entre ambas: "Le pidió bajar las aguas, porque lo estaban destrozando al hijo mediáticamente. ¿Sabés lo que le contestó Pampita? 'No voy a parar hasta hacerlo mierda'", contó la periodista.

Pampita y Martín Pepa.

"Sí, existió el llamado. No le pedí compasión, le mandé un abrazo, un beso y le deseé lo mejor. También que piense en los hijos porque él tiene dos adolescentes que están sufriendo", confesó la madre de Moritán respecto a la conversación con su ex nuera. En ese entonces, la entrevistada sentenció la actitud de la madre mediática al no hablar con la prensa: "Él no necesita que le suelte la mano, ella debería darle una mano", reclamó aquella vez. Cuestionada de por qué cree que mantenía esa postura Pampita, fue tajante: "Para destruirlo. Ella debería hablar para que no pase todo esto. Me dan pena los chicos".