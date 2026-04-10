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"Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show": algo mágico te espera en el Gran Rex

En 2026, el chocolate se saborea, se vive, se canta y se sueña.

10 Abril de 2026 11:35
Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show
Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show

El invierno de 2026 se perfila como una temporada llena de dulzura y magia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque el icónico Teatro Gran Rex se prepara para abrir sus puertas al fantástico universo de Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show, una adaptación teatral que promete brindar momentos de diversión plena para grandes y chicos 

Con más de 7.000 entradas vendidas antes de su estreno, la expectativa es tan palpable como el olorcito a chocolate que parece flotar en el aire. Esta obra, basada en el clásico de Roald Dahl, es ni más ni menos que una invitación a soñar en un futuro mágico y a creer en lo imposible.  

Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show
Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show

La estrella del espectáculo es el carismático Agustín "Rada" Aristarán, quien encarna al excéntrico y encantador Willy Wonka. Junto a él, Mery Del Cerro da vida a la bondadosa Sra. Bucket, mientras que Sebastián Almada interpreta al entrañable abuelo Joe

El elenco se completa con Dolores Ocampo como la Sra. TeaveeDenise Cotton como la Sra. Gloop, Sebastián Holz como el Sr. Salt y Marcelo Albamonte como el Sr. Beauregarde. Pero lo más impresionante son los cuatro talentosos elencos infantiles se turnarán para dar vida al adorable Charlie Bucket y a los niños ganadores de los famosos "billetes dorados".  

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Pero detrás de esta mágica puesta en escena hay un ejército de trabajadores que hacen que todo se convierta en realidad con dedicación y amor. Más de 150 personas forman parte del equipo técnico y creativo, liderado por los reconocidos productores Ozono, MP y Los Rottemberg, quienes ya produjeron joyitas como La SirenitaMatilda School of Rock. Desde diseñadores de vestuario hasta especialistas en efectos especiales, cada detalle está cuidadosamente pensado para transportar al público a un mundo lleno de maravillas.  

Hace sólo unas horas, hubo una presentación especial al aire libre frente al Teatro Gran Rex dio un pequeño adelanto de lo que está por venir. Familias enteras se reunieron para disfrutar de un espectáculo lleno de música, color y momentos inolvidables que arrancaron sonrisas y aplausos sinceros.  

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Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show
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Esta superproducción es un recordatorio de la importancia de la imaginación en las vidas de los ciudadanos argentinos. Con una puesta en escena espectacular, canciones cautivadoras y personajes entrañables, Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show será, sin lugar a dudas, el plan perfecto para las tardes frescas de otoño e invierno.  

Agustín "Rada" Aristarán Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show Gran Rex

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