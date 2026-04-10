Thelma Fardin cruzó el proyecto contra falsas denuncias: "Seguir sembrando desconfianza es cruel"

En medio del debate por el proyecto de ley que busca penalizar con mayor dureza las denuncias falsas en casos de violencia de género, Thelma Fardin salió a rechazar públicamente la iniciativa y encendió la discusión con un mensaje directo y cargado de cuestionamientos. La propuesta, impulsada por la senadora radical Carolina Losada, plantea incorporar penas de prisión y multas económicas para quienes formulen denuncias infundadas. Según la legisladora, la reforma apunta a responder a una preocupación social creciente: "le puede pasar a cualquiera" ser víctima de una falsa acusación.

Sin embargo, Fardin puso el foco en otro aspecto del problema y cuestionó tanto el sentido del proyecto como su necesidad. A través de un video difundido en redes sociales, la actriz sostuvo que la iniciativa resulta redundante desde el punto de vista legal: "¿A qué apunta este proyecto de ley que se está presentando? Porque en nuestro código penal ya está contemplado en las falsas denuncias, lo civil también, las injurias, daños y perjuicios". En esa línea, criticó el uso de recursos públicos para impulsar una reforma que, según su mirada, no ataca el problema central: "Están utilizando recursos del estado, o sea, sueldos de legisladores, pagamos nosotros".

Lejos de discutir la existencia de denuncias falsas, Fardin intentó correr el eje hacia las dificultades estructurales que enfrentan las víctimas. "Hay estadísticas sobre falsas denuncias... hay sobre la dificultad de las mujeres para acceder a justicia. Setenta y siete por ciento de las mujeres que sufrió violencia de género no se anima a denunciarlas", afirmó. Y agregó un dato que suele aparecer en organismos internacionales: "Según ONU Mujeres, solo el 1% de las denuncias a nivel mundial son falsas".

Para la actriz, el problema no es el abuso del sistema, sino las barreras que lo vuelven inaccesible: "Lo que sí está claro son la cantidad y barreras barreras que hay para denunciar. Económicas... pagás abogados, pericias, taxi para ir a declarar, revictimización institucional". Uno de los puntos más sensibles de su intervención fue la descripción del proceso que atraviesan quienes denuncian. "¿Qué es revictimización? Por ejemplo, que te pregunten, ¿por qué denuncias recién ahora?", explicó.

También apuntó a los estándares probatorios: "La justicia a veces te pide que lo pruebes como si fuese que te robaron el auto y hay una cámara de seguridad filmando todo". En ese contexto, remarcó la baja tasa de condenas: "Mayoría de los casos no obtiene una condena. En Argentina, solo el quince por ciento. En América Latina, el uno por ciento". Y lanzó: "No hay un 85, un 99% de mujeres yendo a la justicia porque no tienen nada mejor que hacer. Hay una falla del sistema para probar ese tipo de casos".

Carolina Losada

Fardin también hizo referencia a su propia historia judicial, marcada por años de exposición pública y un proceso que, según relató, implicó altos niveles de violencia simbólica: "Tuvimos que soportar durante ocho años de proceso, y aguante, un montón de aguante". Y advirtió sobre el impacto social del discurso que pone el foco en las denuncias falsas: "Cada vez que repitas, está lleno de falsas denuncias... es probable que nunca se anime a hablar".

Sobre el final, la actriz apuntó directamente al enfoque legislativo: "El primer problema que hay que resolver para abordar lo que hoy llaman falsas denuncias es la falta de celeridad en los procesos judiciales". Y dejó una pregunta abierta que interpela al sistema en su conjunto: "¿A quién le habla este proyecto de ley? ¿Nadie quiere hacer un proyecto de ley para formar jueces, CEOs de empresas, fiscales...?".