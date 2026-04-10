Rebord apuntó contra Carajo con críticas sin filtro y acusaciones de falta de talento: "No pueden decir la verdad, no son libres"

El streamer y conductor Tomás Rebord volvió a quedar en el centro de la escena tras un durísimo descargo contra los integrantes del canal oficialista Carajo. En una intervención extensa, filosa y cargada de ironía, el creador no solo cuestionó el contenido del espacio, sino que apuntó a su falta de impacto, su dependencia política y lo que definió como una ausencia de "virtud" para conectar con la audiencia.

Desde el inicio, Rebord planteó que conoce de cerca a varios de los integrantes del canal: "Yo siempre les dije que los conozco bien porque me seguían, me iban a ver. Muchos de ellos, de esa mesita que estaban ahí... vinieron, venían a vernos, seguían el formato". En esa línea, sugirió que el proyecto nace de una admiración previa: "Por eso, en el fondo, hay una célula de admiración... hay una intersección entre la política y lo lúdico que quieren buscar permanentemente y no lo logran".

Uno de los ejes más duros de su análisis fue la falta de repercusión del canal. Rebord rechazó la idea de que el espacio sea censurado o atacado por su contenido y lanzó una definición lapidaria: "Nadie los baja el aire y nadie los cancela, porque a nadie le importa, porque lo que hacen no le mueve el amperímetro a nadie". Según el conductor, el problema no es ideológico sino creativo. "No es fácil la intersección de arte, filosofía, política. Requiere talento", sostuvo.

Además, remarcó que el entretenimiento puede funcionar independientemente de la posición política: "Uno puede hacer entretenimiento... y que conecte con la gente, independientemente de su ideología".En ese sentido, profundizó en su opinión: "Cuando el único requisito para que te consuman es que compartís trinchera ideológica... es como una especie de banquito de seguridad dentro del ring de boxeo".

Rebord contra Carajo: críticas sin filtro, acusaciones de falta de talento y un dardo al oficialismo

Para Rebord, ese esquema no solo limita el crecimiento, sino que incluso erosiona a la propia audiencia: "Perdieron hasta los propios. Los pendejos liberales libertarios se bajaron de carajo". El streamer también apuntó contra el estilo humorístico del canal, al que consideró ineficaz. "Hay una falta evidente de talento, de virtud... Virtud es hacer algo virtuoso... para que vos conectes con la audiencia, y no lo logran", afirmó.

En esa línea, rechazó que el problema sea ideológico: "El humor no tiene ideología intrínseca... es gracioso o no es gracioso". Y lanzó otra definición contundente sobre el intento de provocar: "Cuando nadie le jode lo que está diciendo, no jodés a nadie... es autosatisfactivo". Para Rebord, esa desconexión termina teniendo consecuencias: "El propio se te baja, porque el propio dice, ´loco, no me está pasando nada con este programa´".

Uno de los pasajes más explosivos del descargo llegó cuando vinculó el contenido del canal con su cercanía al oficialismo. Allí, el conductor fue categórico: "El tercer problema que tenés es que los está matando el oficialismo... esos pibes no pueden decir la verdad, no son libres". Incluso fue más allá al imaginar lo que -según él- los propios integrantes no pueden expresar: "¿Sabés lo que le gustaría decir a cualquiera de esos pibes? Adorni es un hijo de re mil pu... nos está reventando el gobierno".

Rebord contra Carajo: críticas sin filtro, acusaciones de falta de talento y un dardo al oficialismo

La crítica no se limitó a nombres propios, sino que apuntó a una lógica más amplia: la pérdida de independencia como condición para generar contenido relevante. "Cuando vos empezás a vender tu libertad, ya está", sentenció. Sobre el cierre, Rebord adoptó un tono casi aleccionador y dejó una advertencia dirigida a los creadores del canal: "Nunca pueden comprar tu alma... es lo único que no podés vender". Con una metáfora que remitió a la cultura popular, insistió en la idea de límites dentro del juego mediático: "Podés vender tu capital político... pero hay una sola cosa que no podés entregar, que es la verdad y la libertad". Y concluyó con una definición que resumió su mirada sobre el presente del espacio libertario: "Se pincharon... había algo que estaba vivo al menos, y eso ahora está muerto".