Chicanas y un voto pago en los Martín Fierro de Streaming: Rosemblat pidió "no imitar los vicios de la tele"

Lo que iba a ser la fiesta del año terminó convertido en un culebrón digno de un prime time de verano. A días de la primera entrega de los Martín Fierro de Streaming, la gala que prometía coronar a la nueva industria digital está envuelta en un torbellino de chicanas, acusaciones, voto pago, pases de factura y un Luis Ventura indignado. La mecha se encendió cuando se supo que varias categorías -incluida "Mejor comunidad"- se definirán a través de una votación del público... pero pagada.

Ahí explotó todo. El primero en salir a despegarse fue Nico Occhiato, que les pidió a sus seguidores: "Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio". A Occhiato se le sumaron Mario Pergolini, que tildó de "tontos" a los organizadores, y Blender, Bondi, Vorterix y medio ecosistema streamer que aseguró haberse enterado "por redes" a cinco días del evento. Y ahí apareció otra voz para sumarle más drama al asunto: la de Pedro Rosemblat.

En diálogo con Intrusos, decidió poner en palabras el nivel de desprolijidad en la organización de los premios. "Creo que, evidentemente, hubo cierta desprolijidad, y eso te lo marca el hecho de que, desde Nico Occhiato de Luzu hasta Pergolini de Vorterix pasando por Ángel de Bondi, incluso nosotros y Rial también, todos dijimos, ´che, nadie nos avisó esto´, ¿viste? Nos enteramos faltando cinco días, nos enteramos por redes", explicó, dejando claro el desconcierto general.

Y fue más allá: "Si ellos organizan un Martín Fierro y no va Luzu, no va Vorterix y no va gelatina, no va Blender, bueno, no se arma esa fiesta. Si necesitás que estemos todos, incluínos", reclamó. También marcó el tema del voto pago: "Yo, por ahí, decido si me interesa o no me interesa, y le digo a mi comunidad, ´che, loco, queremos ganar mejor comunidad, voten´. O como pasó, que decís, ´che, si me lo hacés a la fuerza sin que yo me entere, te sale el tiro por la culata´".

Cuando el notero de Intrusos le recordó su chicana de que parecía más "la fiesta de los Martín Fierro o la fiesta del fin de año de los Cella", Rosemblat relajó: "No, pero está todo bien. Es un chiste. No creo que lo hayan hecho con intencionalidad maliciosa. Pecaron de ingenuas, de suponer que todos íbamos a ir corriendo a la fiesta que ellos proponen".

Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos ❤️ — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) December 6, 2025

Mientras tanto, Luis Ventura decidió ponerse el traje de villano de gala y disparó contra Occhiato: lo acusó de "hipócrita", de cometer "una vigilanteada" y retrucó que el conductor "se cansó de facturar en La Voz con gente que llamaba y facturaba". Y eso no fue todo: "Esta fiesta sale 500 millones de mangos, ¿de dónde quiere que lo saquemos? ¿Que salgamos a robar bancos o qué?", gritó.

Ventura también agitó el avispero asegurando que todo este escándalo no es más que "una interna entre Occhiato y Migue Granados". Solo él sabrá si eso fue gasolina o nafta premium para el fuego. Entre tanto desconcierto, Rosemblat dejó una reflexión que suena casi utópica: "Ojalá no imitemos los vicios de la tele, ojalá podamos construir una industria con otro tipo de relación entre los canales".