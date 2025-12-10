Osvaldo Laport y Raúl Lavié: la rebeldía de la vejez, la amistad sin fecha de vencimiento y el teatro como territorio de resistencia

A días del estreno de "Vamo´ los Pibes" -la comedia desobediente, emotiva y rockera que abrirá la temporada porteña en el Multiteatro-, Osvaldo Laport y Raúl Lavié hablan como actúan: con honestidad brutal, una sensibilidad filosa y un sentido del humor que solo otorgan las décadas arriba del escenario. La obra escrita y dirigida por Federico Palazzo reúne a cuatro octogenarios embarcados en una misión absurda y heroica: conseguir un audífono para que Ernesto (Lavié), un ex cantor, recupere la voz y la vida. Todo se complica, claro, y el resultado es un canto a la amistad, la aventura tardía y la resistencia contra el tiempo.

Pero en diálogo con BigBang , Laport y Lavié dejan claro que lo que pasa sobre el escenario también late en ellos. Consultados sobre si sienten ansiedad ante el debut, se ríen casi a dúo. "No. ¿Estás con ansiedad?", desafía Laport. "No, no. Ansiedad es si uno estuviera inseguro de lo que va a ser, o que no llegues con la letra...", completa Lavié. La tranquilidad, dicen, nace de los años compartidos, de la confianza construida a fuerza de camaradería. "Nos conocemos de años. Eso produce los ensayos más amigables", resume Laport. Y Lavié coincide: "Tenemos una relación anterior y además sana".

En la obra, el personaje de Lavié lidia con la sordera. Para él, no es ficción pura. "Tuve un problema durante la pandemia que me eliminó mucho la parte auditiva... Yo me necesito escucharme, de lo contrario no podría cantar", confiesa. Ese eco personal le da a su interpretación un espesor emocional evidente: "Tengo mucho que ver con el personaje", admite. Esa identificación también aparece en la forma en que ambos reflexionan sobre el paso del tiempo. Laport es categórico: "Pasar uno por la vida y no que la vida te pase por encima", dice, elevando su filosofía a una declaración casi política.

Y agrega una frase que podría ser el lema de la obra: "Nosotros no aceptamos fecha de vencimiento". Para él, sostenerse bien parado implica cuerpo, mente y corazón: "Amo la vida... quiero estar fortalecido de aquí y de aquí (señala pecho y cabeza)". Lavié, a sus 88, lo confirma con hechos: "Yo no me levanto y pienso 'tengo ochenta y ocho años'. Para nada. Yo no tengo fecha de vencimiento". Cuenta que el último fin de semana hizo dos shows en un día. Su esposa se preocupó; él, no tanto: " Llego, salgo al escenario y ahí se enciende todo el motor", dice.

Osvaldo Laport y Raúl Lavié

En un país donde la ficción televisiva agoniza, Laport defiende el escenario como un territorio que no se rinde. "El teatro está viviendo una etapa de florecimiento extraordinario... Argentina está considerada como uno de los países más cultural y artísticamente posicionados", asegura. Destaca la potencia de las nuevas generaciones y vuelve a insistir: la ficción volverá, pero con otra lógica, más austera, más centrada en el texto. "Un buen libro se puede hacer con una cámara negra, como antes", aclara.

La obra, entonces, no solo es entretenimiento: es un manifiesto en defensa del arte como trabajo, como encuentro y como continuidad. Laport lo resume con una frase contundente: "Ser artista es empezar a barrer el teatro. Ser un trabajador del arte". "Vamo´ los Pibes" es, sobre todo, un homenaje a la amistad. Y la conversación lo confirma. Lavié abre su historia personal con una sinceridad conmovedora. Dice que, por su carrera errante, casi no tuvo amigos de la infancia.

Incluso, sostiene: "No me acuerdo de ningún amigo, pero sí de los amigos de mi familia". Pero también cuenta cómo encontró otro tipo de vínculos: "Yo aprendí que los mejores amigos que tengo es la gente que me va a ver. Esos son los verdaderos amigos". Laport aporta una definición precisa y luminosa: "El silencio es el ingrediente más importante en toda relación... el respeto al otro".

Cuando se les pregunta qué esperan que se lleve el público, Laport no duda: "La recuperación... románticamente hablando, de estas relaciones de amistad que todos hemos tenido, tenemos o tendremos. La amistad es amor, es respeto, es acompañarse, es estar en silencio". Lavié, por su parte, promete algo más terrenal pero igualmente contundente: "Va a haber cuatro leones. Gente que ha transitado muchos escenarios... La gente sabe quién es quién".

Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro se ponen en la piel de cuatro amigos dispuestos a todo

Entre recuerdos compartidos, confesiones íntimas y una filosofía que se planta con dignidad contra la idea de que "los viejos son de descarte", Laport y Lavié encarnan exactamente lo que propone la obra: que la vejez puede ser una revancha, un grito de vitalidad, una travesura tardía y un gesto político. "Vamo´ los Pibes" llegará el 2 de enero al Multiteatro, pero su espíritu ya está presente en la voz de sus protagonistas: rebelde, tierna, filosa. La prueba viviente de que, mientras haya amigos, escenarios y ganas, no hay audífono -ni calendario- capaz de apagar el ruido de los sueños.