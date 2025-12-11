"Que frene esto": el pedido desesperado de un joven despedido a Milei en medio del cierre de fábricas

Mientras el gobierno de Javier Milei dedica esfuerzos a modificar los logos de los ministerios para transmitir una sensación de renovación y esperanza, cientos de trabajadores pierden sus empleos y muchos otros viven con el miedo constante de ser despedidos. En ese contexto, un joven de 26 años que quedó sin trabajo en una fábrica de Campana decidió contar su experiencia.

En las inmediaciones del predio, los empleados despedidos se manifestaron entre lágrimas. "Me parte el alma ver a compañeros de años, gente con familia, llorando en la entrada del parque", expresó el joven.

Despidos en el área metalúrgica y otras industrias del país

También apuntó directamente contra el área de Recursos Humanos. "Ver al descarado de Recursos Humanos, que me tiene bloqueado hace dos años en WhatsApp... No tenía Recursos Humanos directamente, porque el chabón es un descarado", denunció, y aseguró que no solo perdió su empleo, sino que venía trabajando desde hace tiempo en condiciones deplorables. En ese sentido, remarcó que sus superiores hicieron "promesas falsas" sobre puestos y estabilidad laboral.

" Nos mintieron con el jefe de planta, que también lo despidieron ", sostuvo, y agregó que la crisis no golpea solo al sector metalúrgico: "Hay un montón de industrias que están cerrando".

Mientras La Libertad Avanza había prometido durante la campaña gobernar para los jóvenes y asegurado que Ezeiza no sería una opción, el joven subrayó que, con la gestión actual, se perdieron puestos de trabajo y oportunidades. "Está dificilísimo. Tengo la edad que tengo y no puedo conseguir otro laburo tan fácil como antes, en otra época", lamentó.

El periodista que lo entrevistaba le preguntó qué le diría a Javier Milei si lo estuviera escuchando. Él no dudó: "Que frene un poco esto porque no va más". Y agregó: "Que apoye la industria nacional, que no cierre pymes, que deje de cerrar fábricas".