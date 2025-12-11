Big Bang! News
Más
Política
Con lágrimas en los ojos

"Que frene esto": el pedido desesperado de un joven despedido a Milei en medio del cierre de fábricas

Tiene 26 años y se quedó sin trabajo.

11 Diciembre de 2025 15:35
Despidos en metalúrgica
Despidos en metalúrgica

Mientras el gobierno de Javier Milei dedica esfuerzos a modificar los logos de los ministerios para transmitir una sensación de renovación y esperanza, cientos de trabajadores pierden sus empleos y muchos otros viven con el miedo constante de ser despedidos. En ese contexto, un joven de 26 años que quedó sin trabajo en una fábrica de Campana decidió contar su experiencia.

En las inmediaciones del predio, los empleados despedidos se manifestaron entre lágrimas. "Me parte el alma ver a compañeros de años, gente con familia, llorando en la entrada del parque", expresó el joven.

Despidos en el área metalúrgica y otras industrias del país
Despidos en el área metalúrgica y otras industrias del país

También apuntó directamente contra el área de Recursos Humanos. "Ver al descarado de Recursos Humanos, que me tiene bloqueado hace dos años en WhatsApp... No tenía Recursos Humanos directamente, porque el chabón es un descarado", denunció, y aseguró que no solo perdió su empleo, sino que venía trabajando desde hace tiempo en condiciones deplorables. En ese sentido, remarcó que sus superiores hicieron "promesas falsas" sobre puestos y estabilidad laboral.

"Nos mintieron con el jefe de planta, que también lo despidieron", sostuvo, y agregó que la crisis no golpea solo al sector metalúrgico: "Hay un montón de industrias que están cerrando".

La interna libertaria estalló en La Matanza: acusaciones de "traición", bloqueos cruzados y Leila Gianni afuera de LLA
Lee también

"Traición kuka. Gianni afuera" La interna libertaria estalló en La Matanza: acusaciones de "traición", bloqueos cruzados y Leila Gianni afuera de LLA

Mientras La Libertad Avanza había prometido durante la campaña gobernar para los jóvenes y asegurado que Ezeiza no sería una opción, el joven subrayó que, con la gestión actual, se perdieron puestos de trabajo y oportunidades. "Está dificilísimo. Tengo la edad que tengo y no puedo conseguir otro laburo tan fácil como antes, en otra época", lamentó.

El periodista que lo entrevistaba le preguntó qué le diría a Javier Milei si lo estuviera escuchando. Él no dudó: "Que frene un poco esto porque no va más". Y agregó: "Que apoye la industria nacional, que no cierre pymes, que deje de cerrar fábricas".

Milei acelera su ofensiva laboral con un video épico y una reforma que recorta derechos: "Por mas crecimiento y prosperidad"
Lee también

Menos reclamos, más restricciones Milei acelera su ofensiva laboral con un video épico y una reforma que recorta derechos: "Por mas crecimiento y prosperidad"

campaña despidos Javier Milei

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10