Rumores de infidelidad, audios y Miami de fondo: ¿El Kun Agüero y Sofía Calzetti en crisis por una supuesta influencer?

El mundo del espectáculo argentino amaneció convulsionado: ¿se separan o no el Kun Agüero y Sofía Calzetti? La pregunta quedó flotando desde que Juan Etchegoyen soltó la bomba en Mitre Live: "Intentaron pelearla, pero no pudieron y es cuestión de días que lo hagan público", afirmó el periodista, asegurando que la pareja estaría atravesando "una de las crisis más grandes" de su relación. Según su versión, el conflicto tendría origen en Miami, donde habría ocurrido una "traición" del exfutbolista con una famosa influencer. "El detonante de la separación no es un engaño tradicional", describió Etchegoyen.

Sofía Calzetti y el Kun Agûero

Y detalló: "Pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer. Esta infidelidad no fue en Argentina, sino en Miami". Y aunque en un primer momento se negó a dar nombres, el periodista terminó avanzando más de lo esperado: "El nombre que a mí me dan es el de la influencer Agustina Kogan", dijo este miércoles, asegurando que incluso sabe quién organizó el encuentro. Como si la historia necesitara más condimentos, los seguidores de la pareja venían sospechando algo: hacía meses que el Kun y Sofía no compartían fotos juntos. La última imagen en Instagram data de septiembre, en el cumpleaños número uno de su hija Olivia.

Calzetti escribió entonces: "Un día, un recuerdo que quedará con nosotros para siempre. No hay nada más lindo que verte disfrutar Olivia, sos pura luz, nunca dejes de brillar". El Kun reaccionó con un corazón rojo. Y nada más. Desde entonces, silencio digital. Y el silencio, ya se sabe, alimenta monstruos. En medio del torbellino, Yanina Latorre hizo lo que Yanina Latorre sabe hacer: levantar el teléfono. Llamó al Kun para preguntarle si todo era cierto. Lo que recibió fue un audio que reprodujo en vivo en El Observador: "Estoy viendo Baby High o algo así, con Oli. Acá estamos. Pero no, no, estamos muy bien. Es totalmente falso todo", dijo el ex delantero.

Lejos de recular ante el descargo del Kun, Etchegoyen reafirmó su versión: "Mi info es que no están bien y que la están peleando. Yo no voy a modificar una coma de lo que dije porque me lo cuenta alguien muy muy cercano a ellos". Según su relato, Agüero y Calzetti sí se comunicaron con él, pero solo para negar la crisis. Sin embargo, él insiste en que tuvieron un impasse tras la supuesta infidelidad y que, aunque intentaron recomponer la relación, "nunca se pudo recomponer". Además, aseguró tener pruebas del encuentro en Miami con la influencer: "Tengo hasta el nombre de la persona que le organizó todo al Kun para que vea a Agustina. Se vieron y tuvieron algo esos días", adelantó, prometiendo que podría mostrar evidencia "en estos días".