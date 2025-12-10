Gimena Accardi dio cátedra afrontando las críticas por usar el mismo vestido que Moria Casán

Si de moda y tendencias se hablan, Moria Casán y Gimena Accardi fueron dos grandes protagonistas. Aunque en diferentes eventos, las mediáticas lucieron el mismo vestido y las comparaciones no tardaron en llegar, sin embargo ambas sorprendieron con su reacción.

La One llegó a los Personajes del Año organizado por gente con un look despampanante: vestido suelto con una herradura en el pecho; el mismo fue elegido por Accardi para los Martín Fierro de Cine.

Moria Casán y Gimena Accardi con el mismo vestido

Ante esta situación, la conductora tuvo una comunicación en vivo con la actriz, donde debatieron acerca de lo ocurrido: "Derecho a réplica con Accardi. Qué mona estabas ayer, felicitaciones, como siempre estás estupenda", comenzó.

Gimena también respondió con halagos: "Apenas te vi con ese vestido dije 'qué hermosa estás'". Explicó además que ya tenía reservado el vestido "desde antes" y que para ella fue "un honor" usar el mismo diseño que la diva.

Profundizando en la polémica por la coincidencia, Gimena redobló la apuesta: "Quiero recalcar lo de los vestidos porque a mí me parece un guiño hermoso que dos mujeres de distintas edades, con el mismo vestido de distinto colores, puesto de distintas formas, puedan lucirse y mostrarlo".

Criticó además la doble vara del mundo de la moda: "Los tipos están de traje con camisa blanca en todos los eventos, exactamente iguales, y nadie dice nada . Nosotras estamos divinas, y a mí me parece hermoso. Es un honor haberme puesto el mismo vestido que vos", insistió.

Accardi en los Martín Fierro

Ante esto, Moria Casán también se mostró a gusto con haber coincidido en el diseño (que además cabe resaltar ya fueron varias las famosas que lucieron una herradura en sus vestimentas): "Es un folklore", cerró.