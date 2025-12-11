Flor de la V vuelve al escenario y redobla su batalla contra los discursos de odio: "Están habilitados desde el poder"

La figura de Flor de la V sigue en constante crecimiento, con un perfil descontracturado a la hora de conducir en televisión y también comprometido por los temas que toca tanto en Los Profesionales que conduce por Canal 9 como en las columnas de opinión que suele escribir para Página 12. Para este verano sumará una nueva vertical laboral con su vuelta a las tablas de la mano de José María Muscari en la obra Sex.

La actriz regresará a una puesta teatral después de muchos años en los que cultivó una fuerte figura como conductora televisiva y en las que también destinó gran parte de su energía vital a ser mamá de Isabella y Paul Goycochea. Que la vuelta sea en el marco de la obra que desde hace seis años despierta fantasías en quienes la ven, no es más que un detalle alrededor de lo más importante, que será la única protagonista de Sex cuando habitualmente suele haber dos con ese rol.

BigBang dialogó con De la V y no evitó la discusión más sensible para los tiempos que corren: el resurgir de los discursos de odio, los ataques homofóbicos y los travesticidios que se multiplicaron, en el marco de un aval presidencial que se fortaleció tras el último discurso que brindó el presidente Javier Milei en el Foro de Davos, donde vinculó la homosexualidad a la pedofilia sin ponerse colorado.

La artista viene de salir de Intrusos en el marco del cambio de línea editorial de la señal América, que decidió ponerse más cercana a las posiciones libertarias. Allí brindó un discurso muy emocionante y duro contra la gestión nacional actual de la cual no esquivó ser crítica. Al mismo tiempo, su vuelta al teatro servirá como combustible para su figura icónica y disruptiva, en comparación de muchos y muchas de sus pares.

Estoy muy contenta de volver al teatro de la mano de Muscari con esta obra icónica que lleva seis años de éxito en cartel

Volvés al teatro con Sex. La figura prohibida eras vos...

- Era yo. No puedo creer cómo pudimos guardar el secreto, pero la verdad que estoy muy contenta de volver al teatro de la mano de Muscari con esta obra icónica que lleva seis años de éxito en cartel. Estoy muy contenta.

Es tu vuelta al teatro porque por la maternidad y mil cuestiones de la vida se te estaba complicando.

- José me había llamado en otras ocasiones para diferentes proyectos y siempre decía: 'ay, mis hijos son chiquitos, estoy haciendo esto', nunca podíamos concretar. Este año me dice: 'Florencia tengo el proyecto para vos, Sex'. Y le digo: '¿Te parece?'. Me dice: 'Sí, tenés que verla'. Fui, yo lo había visto hace seis años y no es ni la sombra de lo que ya había visto y dije: '¿Vos me ves acá?' Y me dice: 'Yo te veo en todos lados'. Y la verdad es que me gustó mucho, lo que me sedujo del proyecto primero es que Sex plantea algo muy interesante sobre la sexualidad, sobre el sexo, sobre los cuerpos, sobre la diversidad humana. No intenta ser educativa, no intenta adoctrinar. Tiene un planteo que es algo que me gustó mucho que yo no había vivido la primera vez, que fui hace muchos años, que es el código que se arma entre el público y los artistas.

Algo también que me parece es que la diversidad humana y la sexualidad es tan enorme que a mí creo que me faltaban algunos capítulos, y en Sex se plantean de una manera muy interesante. Así que creo que eso fue lo que me sedujo del proyecto y después, cuando me dice 'otra cosa que te va a gustar es que debutamos el 20 de enero'. Va a ser una temporada más corta, así que estoy chocha. Además me dijo que no era para Carlos Paz, ni para Mar del Plata. Y como no compite con mi programa, puedo hacer las dos cosas tranquilamente. Es de jueves a domingos, así que también es una buena manera de volver con un espectáculo tan importante como este.

Y como figura principal, suele haber dos y vos vas a ser la única figura principal durante el verano. Eso, ¿qué te genera?

- Ay, mucha expectativa, mucha expectativa porque también me parece que me encuentro en un momento de mucha plenitud personal y tengo muchas cosas para decir. Y está bueno porque la verdad que creo que yo tengo humor y bastante cosas que contar que pueden ser interesantes.

Lo importante es seguir combatiendo como siempre lo hicimos, con amor, con lucha

Estamos viviendo una situación muy particular en el país, más allá de todas las cuestiones políticas, hay un crecimiento de los travesticidios, un crecimiento de los discursos de odio, el ataque de La Queen que cubriste en Los Profesionales de una forma muy calida, ¿qué te genera en lo personal como una figura destacada de este mundo?

- A mí primero me da muchísima lástima lo que estamos viviendo. Muchos dicen: '¿Pero qué hacemos? Estamos impávidos, nos quedamos quietos ante la violencia'. Creo que cuando tuvimos que salir a la calle salimos. Digo, este año sucedió lo del discurso de Davos y hubo más de un millón de personas automáticamente. Creo que la larga trayectoria de defender los derechos humanos en Argentina está. Claramente hay algo que no se puede evitar que tiene que ver con los discursos de odio, que se van reproduciendo porque había algo que estaba agazapado ahí. Me parece que falta simplemente una chispa para que algo se encienda en muchas personas en las que claramente eso siempre existió, lo que pasa que me parece que antes estaba solapado u oculto. En este caso hoy, con muchos mandatarios o personas del poder que bajan una línea tan... yo digo que es habilitar, cuando ellos hablan desde un lugar de poder, con esa violencia y denotando lo que significa la diversidad o asociándolo con la pedofilia, o con mensajes negativos o esos discursos de odio, se extienden a la calle.

Me parece que lo importante es seguir combatiendo como siempre lo hicimos, con amor, con lucha, con visibilizar, ocupando lugares como el que yo estoy haciendo, no solamente en la televisión, ahora en este caso en el teatro. Y la verdad es que confío, confío en la Argentina, confío en la gente que ha marchado junto a nosotros en estos más de 40 años de democracia. Así que dentro de todo sí me da pena, pero creo que nosotros somos mucho más fuertes.

En estos años siempre tuviste un perfil político en términos de lo que es las luchas LGBT, por así decirlo.

- Todas. Salí a todas las marchas de las universidades, he ido a acompañar a muchas marchas de los jubilados, porque me parece que a mí lo que no me gusta es la injusticia, no me gusta lo que estamos viviendo hoy por hoy como país y me parece que hay mucha gente que la está pasando mal, que está sufriendo y eso me da muchísima pena. Venimos de muchos años de malas políticas, que no han pensado en el pueblo y, lamentablemente, eso hoy lo están padeciendo pero sobre todo la gente que más lo necesita, que es lo que me produce mucha más angustia, que hoy por hoy en esta época de fiesta, hay gente que ni siquiera tiene para poner un pan dulce en la mesa navideña.

El año pasado cuando te tocó irte de Intrusos, te tocó irte con un mensaje muy fuerte. Que lo coronaste con un ¡Viva Perón! Que fue como un canto de guerra ante la situación. ¿Qué siente Flor de la V ante este gobierno, ante todos estos embates que se están generando contra la cultura, contra las diversidades?

- Me parece que primero son chivos expiatorios para distraernos de otras cosas más graves que están sucediendo en la Argentina: el vaciamiento, la no obra pública, esto que pasa con los científicos ahora, el desfinanciamiento. Me parece que hay cosas que no podemos permitir y, lamentablemente, se están discutiendo otras cosas o tratan de distraernos. No sé, compran aviones que no sé para qué los necesitamos. Pero bueno, hoy por hoy claramente hay mucha gente que eso no lo ve. Siento que el día de mañana va a ser tarde. Lo único que me queda es no perder la fe, porque creo que más allá de todo hay algo que me pasa con todo lo que está sucediendo es que siento que es imposible combatirlo. Porque hay gente que no le gusta escuchar, no quieren enterarse de política, no quieren saber lo que sucede, que eso también es malo para nosotros como sociedad. Pero sí creo que esto no va a durar para siempre.