Horror en Rojas: una perra apareció atada con precintos y con lesiones compatibles con abuso sexual en la Planta de Reciclado

La ciudad de Rojas quedó sumida en una mezcla de espanto, furia y dolor tras conocerse un episodio de maltrato animal que difícilmente pueda describirse sin estremecer. En la Planta de Reciclado local, una perra mestiza fue encontrada atada con precintos, inmovilizada y con lesiones compatibles con un abuso sexual. La escena, brutal y desoladora, fue descubierta por Héctor Abelardo Verdún, encargado del refugio municipal, quien no dudó en denunciar inmediatamente lo ocurrido.

Según consta en el expediente judicial al que accedió TN, el único identificado en el lugar fue M.S.V, hoy imputado bajo la Ley 14.346. La intervención quedó a cargo del C.P.R. Rojas y de la Ayudantía Fiscal local. Verdún relató que halló a la perra dentro del predio, reducida, sin posibilidad de moverse, y "junto a un hombre". Al exigir una explicación, obtuvo una respuesta tan fría como perturbadora: "llevátela". Esa frase marcó el inicio del operativo policial.

El navegador no soporta este contenido.

Los agentes que acudieron al llamado constataron la escena y notificaron a la ayudante fiscal, quien ordenó iniciar actuaciones y disponer una revisión veterinaria urgente. La fiscalía avaló el procedimiento y dispuso que el sospechoso fuera notificado bajo el artículo 60 del Código Procesal Penal, imputado formalmente por violar la Ley 14.346, que penaliza el maltrato y la crueldad animal. Luego, el detenido fue trasladado al Hospital Municipal Saturnino Unzué para cumplir con el protocolo médico, donde permanece bajo custodia policial "por motivos de salud no especificados".

Pero el impacto no quedó reducido a un expediente: recorrió toda la ciudad como un golpe seco. Vecinos, voluntarios y organizaciones proteccionistas estallaron de indignación ante la gravedad del caso. Adoptame Rojas difundió imágenes de la perra rescatada y confirmó lo que muchos temían: "La veterinaria examinó a la perra e hizo el informe donde se constata que fue violada", expresaron. Las redes sociales se llenaron de mensajes de repudio, llamados a la justicia y pedidos desesperados de control en la zona del basural, un área que desde hace tiempo acumula denuncias por abandono y falta de supervisión.