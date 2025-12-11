Muscari la soñó por años: Flor de la V llega a Sex para ponerle cuerpo, voz y batalla a los discursos de odio

La obra Sex se renueva todos los años y en esta oportunidad su director José María Muscari logró la incorporación de una figura de peso a la cual buscaba desde hacía muchos años para sumarla a algunos de sus tantos proyectos artísticos y teatrales: Flor de la V. La conductora de Los Profesionales por Canal 9 logró sumarse para una temporada que comienza el 20 de enero en el Gorrit Art Center de Juan B. Justo 1617.

En diálogo con BigBang el director celebró la presentación de una figura con la que no se guardó ni un poquito de insistencia para otro momento. Siempre quiso trabajar con ella y el tiempo le dio ese gusto para la próxima temporada. Sex es un puesta que se renovó año a año y hasta pudo resistir a la pandemia de Covid-19 con su propuesta virtual, años antes de que las plataformas como Only Fans adquieran la popularidad actual.

La decisión de contar con la conductora también tiene un costado social y consciente, en el marco del crecimiento de los discursos de odio que aumentan las cifras de los travesticidios y los ataques homofóbicos y transfóbicos como el que vivió el lunes La Queen, la joven drag del barrio bonaerense de Fuerte Apache que sufrió una golpiza por un hombre cis género que la golpeó por la espalda, la dejó semi inconsciente y le rompió un diente.

Para Muscari es una tristeza que la sociedad tenga este tipo de conductas más bien propias de otros países en los cuales la cultura religiosa o la moralidad extrema tienen un fuerte sesgo. A su vez, no todo es oscuro en el mundo en el que vive, ya que reconoce que como existen este tipo de acciones violentas, también la sociedad le da mucho más lugar y visibilidad a estos casos.

Es la primera vez que Sex va a tener una única protagonista

Otro año más con Sex y esta vez sumando una figura de la magnitud de Flor de la V

La verdad es que estoy re contento que la obra sigue teniendo vida y que el público nos acompañe. Pero particularmente me encanta el cambio. Sex se renueva todo el tiempo. En este caso es un nuevo formato. Es la primera vez que Sex va a tener una única protagonista. Siempre tuvo dos protagonistas. Desde que empecé a soñar con que estuviera Flor me parecía que estaba bueno que esté sola, que hay algo en ella que es tan eclipsante, tan magnética, tan showman que me la imagino ahí sola en el escenario haciéndose cargo de ser el estandarte del espectáculo, protagonista total.

Nunca trabajé con Flor. La llamé un montón de veces, nunca daban las agendas, a veces lo que yo le proponía no era lo que tenía ganas de hacer, para un montón de obras. Y ahora llegó la oportunidad y dijo que sí, convive con su verano de televisión en Buenos Aires, lo cual está buenísimo. Para mí es una alegría, un desafío, una sorpresa. Y, por sobre todas las cosas, creo que Sex sigue colaborando un montón a hacer un espectáculo muy inclasificable.

Flor de la V fue presentada por José María Muscari para sumarse al verano como protagonista de la obra Sex.

¿Y cómo van a ser con los fanáticos? Porque después del verano te van a pedir que siga Flor.

- En principio, Flor hace mucho que no hace teatro, obviamente por su tema de maternidad y por la televisión, por lo cual para ella fue todo un desafío aceptar hacer teatro, irse a la noche de su casa, dejar a sus hijos, algo que hace años que no hace. Así que en principio creo que a ella también le sedujo que es algo con tiempo. Es el verano. Después vemos, yo me doy maña y la convenzo.

Florencia tiene una característica, además de todo lo que es como figura del espectáculo, que es una figura comprometida con la realidad. En las últimas semanas muchos casos de travesticidios y el crecimiento de discursos de odio.

- Sí, de hecho hoy (por el miércoles) justo estaba viendo el programa de Flor y estaba La Queen que había sufrido un ataque y me encantó la forma en que Flor cubrió la noticia, cómo la contuvo La Queen, la visibilidad. Hoy lo tomamos como algo bastante normal, pero es bastante atípico que en un programa de mediodía de la televisión de aire se hable de esos temas, se le dé un lugar. Y creo que Flor siempre estuvo muy abierta a que eso suceda.

Cuando elijo a alguien que se sume a Sex, no lo sumo solo por el talento sino también por lo que significa

Me parece que eso está buenísimo y que también habla de su identidad sexual, de su lugar en el mundo del espectáculo ganado desde ese lugar, que son un montón de cosas que también van a habitar su presencia en Sex y no me parece secundario, me parece que está buenísimo. Porque de alguna manera también cuando yo elijo una figura o cuando elijo a alguien que se sume a Sex, no lo sumo solo por el talento sino también por lo que significa en el mapa del mundo del espectáculo y ese peso lo tienen pocas personas como lo tiene Flor.

¿Qué te generan como profesional y como humano el crecimiento de estos discursos de odio?

- En principio me genera angustia, desazón. Me da como una especie de tristeza, de depresión, de decir: 'ay, por qué tiene que seguir sucediendo esto'. De golpe parece que estás en Medio Oriente, no sé. Y en otro costado, cuando pasan cosas como esto, que veo en un programa del mediodía, en donde la ve la señora a Flor hablando con naturalidad del tema, tomándolo como una noticia más y dándole esa entidad, también siento que en un punto avanzamos.

José María Muscari continúa con muchas obra en cartel.

Desearía que no exista ninguna situación de discurso de odio nunca más y de ningún ataque por nada que tuviera que ver con nada, pero especialmente con la identidad sexual. Pero también festejo que, de alguna manera, si sucede, ya no es un tema tabú. También los medios se ocupan, le dan visibilidad y le dan importancia.

Sex tiene como un costado VIP, que es Sex La Zona Roja, que es un espectáculo más íntimo dentro de Sex. ¿Qué novedades hay alrededor de esa propuesta?

- Aparte de La Zona Roja, ahora sumamos un cuarto nuevo que se llama El Cuarto Oscuro. También un poco a demanda y a pedido de la gente, en donde ambos lugares, el público que compra ese upgrade vive experiencias más cercanas, más íntimas, más hot y, por sobre todo, con mayor exposición física, no del público sino de quienes lo actúan. Y la verdad que está buenísimo lo que le agrega, porque es como si el espectáculo pudiera tener capas. Como si en realidad uno quisiera ir a ver el espectáculo y no tenés ganas de demasiada proximidad, ni de ver un desnudo de cerca, ni de ver interacción, ves el show sentado en el salón y ves lo que pasa ahí en Gorriti. Y después, si querés que pase algo más, te podés comprar el upgrade y entrar a La Zona Roja o a El Cuarto Oscuro y preparate.

Sex no es una obra de sexo, es una obra de arte que toma al sexo como tema

En épocas de pandemia en Sex pudieron reinventarse a través de la virtualidad. Hoy hay un furor, hay un auge de todo lo que es las plataformas como OnlyFans. ¿Se consideran innovadores en el área?

- En un punto Sex fue bastante precursor en el momento de la pandemia y en ese momento el Only Fans no estaba en su auge. El sex virtual que nosotros creamos creo que ocupó un poco ese marco de entretenimiento, no de consumo de material triple X, sino de entretenimiento desde el lado sexual. Hay una confusión que para mí está buenísima aclararla en relación a Sex, que es que muchas veces la gente cree que es una obra de sexo. Y Sex no es una obra de sexo. Es una obra de arte que toma al sexo como tema. Es muy diferente ir a ver un espectáculo de sexo, que es cualquier espectáculo que puede ver en cualquier lugar del mundo, en cualquier zona roja, con gente que se desnuda y simula sexo o tiene sexo en vivo. Y Sex, que no tiene nada que ver con eso. Es un espectáculo de arte en donde la gente canta, baila, actúa, hacen desnudismo, se trepan a los trapecios y hacen todo lo que tiene que ver con el talento, tomando el tema del sexo como un pretexto o un leitmotiv.