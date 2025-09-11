Cindy Cats: el disco, los invitados misteriosos y el enigma del 17 de septiembre

¡Atención! Cindy Cats, la banda que parece haber hecho un pacto con el groove y la energía infinita, está lista para revolucionar las playlists de todos y todas con el lanzamiento de su primer álbum, En vivo vol. 1.

La cita es el 17 de septiembre a las 20hs, y el evento promete ser un viaje directo al corazón de sus shows más memorables. La pregunta del millón es ¿qué tiene de especial este disco?.

Cindy Cats

Bueno, lo mejor de esta creación es que captura la esencia explosiva de Cindy Cats en e incluye un detalle que nos tiene a todos mordiéndose las uñas: ¡los invitados son un misterio!

¿Será Juanse con su onda rockera? ¿Marcela Morelo trayendo dulzura? ¿Dillom con su estilo irreverente? ¿Trueno rapeando como si no hubiera mañana? ¿O será que Cindy Cats sorprende con alguien completamente inesperado?

Cindy Cats

La lista de posibles invitados es tan extensa: desde Dante Spinetta hasta Tiago PZK, pasando por Bersuit y Cazzu. Pero claro, nadie sabe nada hasta el día del lanzamiento. Cindy Cats decidió mantener la noticia en suspenso hasta la presentación del disco.

Este álbum de Cindy Cats no sólo marca un hito en la carrera de la banda, sino que también es el calentamiento para su gran show en el Microestadio de Ferro el 27 de noviembre, para descubrir quiénes serán los invitados sorpresa y dejarse llevar por la magia de En vivo vol 1.