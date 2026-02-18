"La lealtad va por otro lado": Yanina Latorre pateó el tablero y confesó que también le fue infiel a Diego Latorre

Durante años el relato parecía claro: ella era la esposa herida y él el protagonista del escándalo. Pero ahora la historia cambió. Yanina Latorre visitó Intrusos y decidió contar lo que nunca había contado: también le fue infiel a Diego Latorre. Lejos del tono dramático que marcó el recordado episodio con Natacha Jaitt, la panelista eligió el humor, la ironía y una confesión que descolocó incluso a quienes la siguen desde hace años. "Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie", lanzó.

La conductora no se quedó en la insinuación. Dio detalles, los justos para alimentar el misterio. "Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie", expresó. Después aclaró que, en realidad, él sí lo sabía: "Me descubrió, se lo contó una 'conchuda' amiga mía en ese momento. Yo no era famosa, no trabajaba en la tele".

La frase no solo cambió el foco del escándalo histórico: también convirtió la relación en un empate emocional. "Por eso les digo, para que no me tengan tanta pena de cornuda, ahora díganle cornudo a él", sentenció entre carcajadas. Más allá del efecto mediático, la panelista expuso una mirada bastante pragmática sobre las relaciones largas. "A los 30 años de matrimonio son otras cosas las que te planteás. Para mí, la lealtad va por otro lado. Son cosas distintas la deslealtad y la infidelidad", dijo.

Y profundizó: "Me ha sido infiel y creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causal de divorcio, hay tipos violentos y miserables". "Yo no creo en la fidelidad, no digo que tengo una pareja abierta, pero uno elige qué perdonar y qué no", añadió. Después llegó la definición más sincera: "No sé si es una aceptación, pasaron cosas y se perdonan. Vamos 31 años de casados, creo que en esto hay un poco de hipocresía de la gente porque le pasa a todo el mundo".

Yanina y Diego Latorre

Finalmente, Yanina remarcó: "Yo elijo vivir con Diego, me gusta vivir y compartir con él. Es mi compañero de vida, mi todo". Lo cierto es que el affaire entre Diego Latorre y Natacha Jaitt en 2017 explotó en redes, generó denuncias, capturas virales y marcó para siempre a la pareja mediática. Durante años Yanina habló del tema entre lágrimas. Ahora, casi una década después, en cambio, lo resignificó: ya no como traición definitiva sino como parte de una relación larga.