Coco Sily entre la deconstrucción y el desempleo: habló sobre machismo y pidió trabajo en lo de Mirtha

Las últimas veces que Coco Sily había sido noticia era en relación a su realidad afectiva, luego de que confirmara un nuevo amor con Cinthia "Chimi" Meza, tras la desilusionante historia de amor que protagonizó con Cecilia "Caramelito" Carrizo. Lo que era difícil de esperar era este nuevo presente del actor y humorista, quien a pocos meses de estos hechos se encuentra desempleado y hasta lo contó en la mesa de Mirtha Legrand, con el fin de que le lleguen propuestas.

"Yo estoy muy bien, Mirtha, estoy muy contento sí", le contó a la diva de los almuerzos. Aunque enseguida describió su dramática actualidad laboral: "Estoy sin trabajo por primera vez en muchos años...". "Este programa trae suerte, ya vas a ver", le aseguró "La Chiqui".

"Como siempre agradezco, porque te quiero como familia, que cuando no tenía trabajo, vos me hacías venir al programa porque sabías que no tenía laburo, cuando a mí no me daba el piné para estar sentado en esta mesa, porque yo no era tan famoso. Así que ahora me viene justo", reconoció Sily.

Coco Sily fue a la mesa de Mirtha el último fin de semana.

Que el actor no esté con trabajo, no quiere decir que no esté ocupado. Tal como cantó en el programa de El Trece, se encuentra en la preparación de diferentes productos para colocar en el mercado televisivo y teatral. "Ahora estoy con un proyecto que le presentamos a El Nueve, ojalá que les interese, por lo menos se mostraron muy interesados, son amorosos", adelantó.

Por otro lado, ya tiene otras cosas confirmadas, como "una comedia musical con Ricky Pashkus, que se llama 'Dios es argentino', para el segundo semestre" y se refirió a la vuelta de su unipersonal histórico 'La cátedra del macho', el cual cambió su nombre y orientación por completo, de cara a una nueva era cultural con otros valores y costumbres.

"Ahora es 'Coco, el deconstruido', y voy a contar todo lo que me pasó para poder sobrellevar no decir un piropo, comportarme bien en las mesas...porque, ¿la verdad?, los humoristas pasamos una etapa en la que estábamos muy asustados", confesó el artista, en relación a las actitudes persecutorias que se percibieron hacia cierto tipo de humor.

Interrogada por esa tema, la casi centenaria conductora quiso saber cómo vivió todo el cambio cultural feminista que se vivió en el país y en gran parte del mundo en los últimos años, y le preguntó acerca de cómo debe ser un macho en la actualidad. "Tiene que ser, por sobre todas las cosas, caballero", insistió, aunque también advirtió que es un concepto "que fue tan difícil de entender para los cincuentones, sesentones", "con esta cosa de lo patriarcal".

Bimbo, Coco Sily y Malena Pichot, cuando entrevistaron al humorista.

"Yo siempre hablaba con mis amigas feministas, con Malena Pichot: 'tengan un poco de paciencia, porque nos cuesta entender'. Yo terminaba de morfar en mi casa y era una cuestión cultural: con mi papá y con mi hermano nos prendíamos un faso, venía mi tía, mi vieja, levantaban la mesa", recordó. "Ahora me agarra mi hija y me dice: 'vamos, a lavar los platos, gordito'. Uno aprende, pero también hay que ayudarlo", agregó.