Virginia Gallardo tuvo que pedir disculpas por la fake news y terminó de hundirse: "Yo amo a Lali Espósito"

Mientras los principios básicos del periodismo indican que hay que chequear la información en la fuente antes de difundirla, Virginia Gallardo —sin formación en comunicación ni antecedentes periodísticos— se sentó en el programa Mujeres Argentinas y ventiló una fake news sobre Lali Espósito al aire.

La panelista aseguró que denunciarían a la cantante "por exhibicionismo corporal y sexual delante de menores" tras un show que Lali brindó en Tucumán el fin de semana. La información, sin ningún tipo de verificación, había sido publicada por la cuenta de X @ladymoskigna, conocida justamente por crear noticias falsas.

Convencida de lo que decía, Gallardo incluso se tomó el trabajo de explicar el Artículo 125 del Código Penal, que hace referencia a la corrupción de menores, señalando que "establece penas para quienes promuevan o faciliten la prostitución o la realización de actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en los que participen menores de 18 años, incluso si la víctima es consiente" (sic).

Desde el entorno de Lali desmintieron de inmediato cualquier denuncia en su contra, y las redes sociales no tardaron en criticar duramente a la panelista. Pero el problema no fue sólo suyo: también quedó en evidencia la falta de rigurosidad de la producción del ciclo de El Trece, que permitió que se difundiera una información falsa sin ningún tipo de chequeo previo.

La explicación de Virginia Gallardo ante su fake news

Después de todo el revuelo, Gallardo publicó en sus redes sociales un tibio descargo que la terminó exponiendo aún más: "Hoy dimos inicio a una nueva sección en Mujeres Argentinas con la idea de ir sumando material que surge de redes sociales, que nos parece trascendente y que deja afuera a mucha gente que no las consume", explicó, intentando justificar lo ocurrido.

Sus palabras no hicieron más que profundizar el problema: no sólo comprometieron su imagen profesional —si acaso pretende ejercer un rol periodístico—, sino que también afectaron a un canal históricamente ligado al periodismo como El Trece: " Noticias que no siempre avalamos, solo las contamos . Esta en particular porque nos generó la misma sorpresa que a ustedes por la importancia y estelaridad de la figura a tratar. Quiero aclarar que yo amo a Lali Espósito", continuó.

El tweet de Lali Espósito luego de la falsa denuncia en su contra

Como si eso no bastara, agregó: "La considero una artista y, como se dijo en el programa, es responsabilidad de los padres, de los adultos, quienes vamos a esos shows con menores, que no creíamos llegara a buen puerto y que era excesivo todo lo que se expuso...".

Para cerrar, Virginia Gallardo expresó: "Dicho esto, de no ser cierto el tema de la denuncia, no tengo problemas en pedir disculpas porque no hubo intenciones de generar daño". Lali Espósito, por su parte, no respondió directamente a los dichos, pero publicó un mensaje en sus redes que pareció dejar las cosas claras con apenas dos palabras: "Época fake".