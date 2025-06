Sofía Martínez eligió los euros, La Tora ocupó su lugar y estalló la interna en Telefe

Aunque desde lo económico la cobertura del Mundial de Clubes está siendo un verdadero espectáculo, las polémicas que surgieron en torno a ella la convirtieron en un dolor de cabeza para Telefe. Todo comenzó cuando el canal de las tres pelotas envió a Miami a una ex Gran Hermano para generar contenido La Tora Villar, que estaría reemplazando nada menos que a Sofía Martínez, una de las figuras deportivas más reconocidas del canal.

Según relató Yanina Latorre, la ex pareja de Diego Leuco prefirió una propuesta más tentadora y dejó de lado el compromiso con el canal: "De un día para el otro apareció una cadena británica de fútbol y le puso la guita en euros. Entonces, Sofi le dijo a Telefe: 'Yo voy, pero no voy a estar tan disponible para ustedes porque ellos me pagan más'".

La Tora Villar en el Mundial de Clubes

La conductora de Sálvese Quien Pueda agregó que "Telefe, enfurecido, mandó a La Tora para que genere", y explicó que en el canal "están muy ofendidos porque apostaron por ella, le pagaron muy bien, la pusieron en La Voz Argentina...".

Además de confiar en Sofía Martínez para el stream del reality musical, también la habrían ayudado en un momento delicado vinculado a su documentación migratoria: "Sofi estuvo cubriendo la Copa América con visa de turista y, ahora, cuando fue a sacar la de trabajo, se la denegaron. Se quedó sin nada. Telefe la ayudó, le hizo todos los papeles y puso dólares para agilizar el trámite. Cuando la piba llegó, los plantó ", aseguró Latorre.

El navegador no soporta este contenido.

La polémica no terminó ahí. También se habló de un supuesto malestar de Nacho Castañares con la elección de La Tora Villar como su compañera. Cabe recordar que los ex participantes de Gran Hermano mantuvieron una relación que no terminó en buenos términos: "Desde que Nacho se enteró de que La Tora era la elegida para la cobertura desde Miami, puso el grito en el cielo. Indignado, reclamó a varios productores y autoridades pidiendo explicaciones", contó Fede Flowers, quien además reveló que Nacho habría dicho "¿por qué ella y no yo?", y que a los gritos pegó un portazo y se fue.

Según el periodista, estaba tan molesto que viajó por su cuenta a Miami, pagó sus pasajes y desde allá está haciendo sus notas y coberturas sin acreditación, con su celular y desde afuera del estadio, mientras que La Tora cubre desde el campo de juego, con acceso oficial. "Esto hizo que se ausente del streaming de Telefe en el que trabaja y pidió por favor que le pasen más notas. El canal le concedió esto último", concluyó Flowers.

Nacho Castañares cubre el Mundial de Clubes por su cuenta mientras La Tora está acreditada por Telefe

Por último, otra periodista del canal, Priscila Crivocapich, también se habría mostrado disconforme por no haber sido convocada para el viaje: "No sé si por La Tora, pero ella a lo mejor se ilusionó con viajar al Mundial de Clubes porque es la periodista deportiva del streaming deportivo de Telefe", comentó Laura Ubfal, y señaló que la elección de La Tora Villar se debió a que es parte del "streaming más exitoso" del canal.