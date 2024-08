Luciana Salazar salió a explicar por qué su hija consume pastillas y los motivos sorprenden

Desde que se convirtió en madre, Luciana Salazar comparte a diario algunos momentos junto a su hija, Matilda. Desde sus juegos hasta sus looks combinado son parte de la rutina de Instagram de ambas. Sin embargo, no todo es aceptado por sus seguidores, quienes en las últimas horas se indignaron al no pasar por algo un detalle en la vida de la menor.

La modelo cuida su figura y su moda y, al parecer educa a su nena para que siga los mismos pasos: "Esta es nuestra coctelera. Tomo un poquito de pastillas. Esta es la de Matu. ¿Ya agarraste las de la mañana?", preguntó a su primogénita, al ver que faltaba uno de los comprimidos en el casillero correspondiente. La pequeña influencer afirmó y dio pie a su madre para que continúe explicando el hábito de píldoras: "Ella toma tres a la mañana, otras tres a la tarde y una a la noche", relató.

Luciana Salazar explica los suplementos que consume su hija Matilda

Tras mostrar el pastillero de Matilda, la mediática confesó que su hija tiene algunos "permitidos" en cuanto a las comidas, aunque en su hogar come sano y solo tiene permitido golosinas en los cumpleaños. Sin embargo, ante el repudio de los usuarios, Salazar salió a dar explicaciones sobre las pastillas que consume la nena: "Ella no come carnes rojas desde chiquita, porque no le gustaba, y obvio que uno completa su alimentación con suplementos básicos para toda la energía que ella gasta por día", comenzó en su diálogo con el medio Ciudad Magazine.

Un poco enojada ante la repercusión, Luli Pop aseguró que estos complementos fueron avalados por el pediatra, ya que la menor va a un colegio doble turno y realiza actividades extracurriculares, por lo que utiliza mucha energía durante su día.

Historia de Luciana Salazar sobre las vitaminas que toma su hija Matilda

En ese sentido, la influencer advirtió que muchos de sus fanáticos consultaron sobre los suplementos de la pequeña, ya que en Argentina no es habitual el consumo de los mismos: " Son tres vitaminas que toma dos veces al día, magnesio, vitamina C, D y Zinc . Lo básico que toma una nena con su desgaste físico", explicó.

No es la primera vez que Luciana Salazar está en boca de todos por los accionares sobre su hija. De hecho, en el último tiempo, se generó una gran especulación en torno al tono de pelo de Matilda, donde usuarios de Twitter se preguntaron si era rubia natural o su madre teñía el cabello de la menor.