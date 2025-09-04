Cosquín Rock 2026: se confirmó el line up y explotaron las redes

por Raúl Bertuccelli04 Septiembre de 2025 12:58
Si hay algo que los argentinos saben hacer mejor que un asado, es organizar festivales épicos. Y el Cosquín Rock 2026 promete ser tan explosivo que hasta las sierras cordobesas ya sienten las buenas vibras. Es que este verano, el festival más emblemático del país vuelve con todo y vuelve para romperla.
Más de cien artistas ya confirmaron su participación, y la grilla es tan variada que parece un menú de parrilla libre. Desde el rock más clásico hasta el indie más cool, pasando por trap, música urbana, metal y hasta electrónica, aquí hay algo para todos los gustos.
¡Hay punk! ¡Hay blues! Hasta hay un tremendo set de The Chemical Brothers (DJ Set) tienen un arsenal de beats que te van a hacer mover todas las fibras. Pero eso no es todo. Este año, el festival se puso internacional y trae joyitas que harán que hasta los más escépticos del rock terminen gritando "¡Otra! ¡Otra!".
Franz Ferdinand, los reyes del indie rock con hits como Take Me Out, aterrizan en Córdoba para hacerte saltar como si estuvieras en Glastonbury. Los Hermanos Gutiérrez, con su mezcla hipnótica de folk y country, prometen derretir corazones y guitarras por igual. Pera también hay folk experimental para los hipsters y Devendra Banhart fue una de las presencias que sorprendió a todos para el line up.
Además desde Colombia llega Morat, ese cuarteto que no sólo arrasa en Spotify sino que también va a hacer cantar a todos con sus melodías folk-pop. Y como si todo esto no fuera suficiente, el Cosquín Rock sigue siendo ese lugar mágico donde generaciones se cruzan, estilos se mezclan y las raíces musicales se entrelazan.
Es un espacio donde los más jóvenes descubren a leyendas y los veteranos se sorprenden con nuevos talentos. Es la usina cultural que no deja de evolucionar y de demostrar que la música es el idioma universal.
Así que, para los amantes del rock y la buena vida, alisten sus zapas, las mochilas y las gargantas listas para cantar a todo pulmón porque este verano, Cosquín Rock 2026 promete ser una fiesta inolvidable.
Cosquín Rock 2026: lineup completo
- 1915
- Abel Pintos
- Ainda
- Airbag
- Amigos De Artistas
- Arkadyan
- Babasonicos
- Bandalos Chinos
- Beats Modernos
- Bersuit Vergarabat
- Blair
- Brigado Crew
- Bruz
- Bulldozzer Blues Band
- Caligaris
- Caras Extrañas
- Chechi De Marcos
- Ciro Y Los Persas
- Cordelia Andrada
- Coti
- Cruzando El Charco
- Rystal Thomas & Luca Giordano
- Ctm
- Cuarteto De Nos
- David Ellefson
- Deer Jade
- Devendra Banhart (Solo)
- Dillom
- Divididos
- Dorian
- Dum Chica
- El Club De La Serpiente
- El Kuelgue
- El Plan De La Mariposa
- El Zar
- Emi
- Eruca Sativa
- Estelares
- Fantasmagoria
- Fito Paez
- anky Wah
- Franz Ferdinand
- Gauchito Club
- Gauchos Of The Pampa
- Girl Ultra
- Gisa Londeiro & Toyo Bagoso
- Glauco Di Mambro
- Golo´s Band & Anastasia Amarante
- Grasshopper
- Guasones
- Gustavo Cordera
- Hermanos Gutierrez
- Indios
- Jovenes Pordioseros
- Kapanga
- Kill Flora
- Kölsch
- La Franela
- La Mississippi
- La Vela Puerca
- Labios De Sal
- Lali
- Las Pastillas Del Abuelo
- Las Pelotas
- Las Witches
- Le Dracs
- Lehar
- Les Diabolettes
- Los Espiritus
- Los Mentidores
- Los Pericos
- Lourdes Lourdes
- Louta
- Malandro
- Mariano Mellino
- Marilina Bertoldi
- Marky Ramone
- Matthias Tanzmann
- Microtul
- Misty Soul Choir
- Morat
- Nina Portela
- Niño Monja
- Pablo Fierro
- Pappo X Juanse
- Peces Raros
- Perro Suizo
- Piti Fernandez
- Renzo Leali
- Rosy Gomeez
- Rudy
- Ryan
- Santiago Garcia
- Silvestre Y La Naranja
- Six Sex
- Sofi Mora
- T&K
- Tango & Roll
- The Chemical Brothers (Dj Set)
- Trueno
- Turf
- Un Muerto Más
- Valentin Huedo
- Victoria Whynot
- Viejas Locas X Fachi Y Abel
- Wanda Jael
- Wayra Iglesias
- Ximena Monzon
- Ysy A
- Atistas Invitados: Agarrate Catalina