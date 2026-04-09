Crece la bronca de la familia de Gerardo Rozín por la elección de Carina Zampini como conductora de Morfi

La vuelta de La Peña de Morfi a los domingos de Telefe contará con la co conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, tras la salida de Lizy Tagliani. Aunque la decisión ya generó polémica porque la actriz no terminó bien con Gerardo Rozín, gran impulsor del ciclo televisivo familiar y creador del programa. Además, la familia del fallecido conductor también expuso sus críticas por no respetar su voluntad ni consultarles nunca sobre los cambios que hubo.

En ese sentido, Juan profundizó su información: "Estoy en contacto con personas de la familia de Gerardo Rozín que me cuentan cosas que a mí particularmente me han sorprendido. Como por ejemplo que la familia de Gerardo después de su muerte nunca más fue consultada sobre el ciclo, nunca más les consultaron nada", reveló el periodista Juan Etchegoyen al aire de Mitre Live.

Según contó en el streaming, la bronca de los familiares del rosarino fallecido el 11 de marzo de 2022 fue en relación a que no tienen "ninguna participación en el programa, ni económica ni artística", aunque a su vez también cuestionaron que desde la producción de Telefe "nunca eligieron a los conductores teniendo en cuenta la opinión de Gerardo".

"Imagínate que Gerardo quería que lo haga Migue Granados pero él no quiso porque estaba muy bien con su canal y lo llamaron a Jey Mammon, que a Gerardo no le gustaba. Gerardo amaba este programa y cuidaba mucho eso", explicó Etchegoyen tras hablar con los familiares del histórico conductor del ciclo.

Carina Zampini vuelve a "La Peña de Morfi" tras algunos años.

"Los integrantes de la familia no quieren hablar mal del programa pero me cuentan esto", reveló el periodista. "Todo lo que fue La Peña de Morfi después de Gerardo no se hizo con el legado de su creador ni muchísimo menos con la participación de la familia", advirtió de forma contundente.

Las definiciones llegaron luego de la polémica que despertó la elección de Zampini, quien no terminó en buenos términos con Rozín. Según explicó Etchgegoyen, el enojo por la decisión también fue compartido por los trabajadores del programa. "Hablé con distintas personas que me manifiestan que había muchas mejores opciones antes de traer a alguien que no terminó bien con el creador del programa", había anunciado a fines de marzo.