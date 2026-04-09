Venenoso, Nico Occhiato rompió el silencio y le dejó un consejito a Migue Granados: "Que se ponga a laburar"

¡El drama está servido y la guerra está declarada! El enfrentamiento entre Nicolás Occhiato y Migue Granados volvió a prenderse fuego y ya es incontrolable pero esta vez, el epicentro del conflicto es nada menos que Marti Benza, la youtuber que en 2025 protagonizó uno de los pases más polémicos del mundo del streaming al abandonar LUZU TV para unirse a OLGA.

Todo comenzó cuando Granados, durante una entrevista con Martín Cirio, tiró una bomba que sacudió a los fandoms de ambos canales de stream: "Para mí eso estuvo armado de que la hicieran pi... y después recularon", disparó el conductor, acusando directamente a Occhiato y su equipo de orquestar un ataque contra Benza en redes sociales después del portazo.

Nico Occhiato y Migue Granados protagonizaron la guerra del streaming

La respuesta de Occhiato no tardó en llegar, y muy fiel a su estilo -con gafas y desde su auto- declaró sin pelos en la lengua y calificó las declaraciones de Granados como una completa "boludez". En diálogo con Intrusos, Occhiato no se guardó nada: "Conozco los problemas que tuvo Marti, porque laburó acá. Pero eso que desde acá se mandó a gente a atacar o bardear me parece una boludez atómica ".

Y no se quedó ahí. Visiblemente odiado, el conductor de Nadie Dice Nada agregó: "Me parece una 'conspiranoica' rara. Aparte eso sucedió en Twitter y la gente en Twitter opina lo que quiere. ¿Cómo voy a tener de mandar o decirle a la gente lo que tiene que opinar? Me pareció una boludez grande, la verdad".

Nico Occhiato manda a laburar a Migue Granados y dijo que las declaraciones de ayer le parecieron una boludes pic.twitter.com/4QjtwYUiu9 — MF (@MundoFamososOk) April 9, 2026

Pero el verdadero misil llegó al final de su declaración, cuando apuntó directamente contra Granados: "Cuando se te va un equipo completo, cuando te registran un nombre estando el programa al aire, obvio que me enojé, me calenté, y se vio al aire. Este es un formato en el que se nota todo lo que pasa al aire, y sí, obvio, me enojé. Me enojé un poco y a los dos minutos me puse a formar otro programa, que hoy por suerte es el que lidera las tardes. Así que le recomiendo que se ponga a laburar también, qué se yo".

En medio del fuego cruzado, Marti rompió el silencio y dejó en claro su postura sobre el escándalo. "Cuando se armó toda la polémica sobre el pase de LUZU TV a OLGA yo preferí no hablar porque no sabía cómo manejar esa situación, era la primera vez que me veía en una polémica grande. Hoy en día me doy cuenta que me jugó en contra, que en su momento hubiese sido mejor salir a aclarar dudas, a decir las cosas que no eran verdad", confesó Benza.

Marti Benza