Cazzu e Inti vencieron a Cristian Nodal: una victoria en la justicia para igualdad y la libertad de las mujeres

La historia de Cazzu y su hija Inti se alza como un símbolo de resistencia y esperanza. La "jefa del trap", logró superar los obstáculos legales impuestos por su ex pareja, Christian Nodal, para obtener la visa estadounidense que permitirá a su hija acompañarla en su esperada gira Latinaje por Estados Unidos. Este triunfo pone sobre la mesa una problemática que afecta a miles de mujeres: el uso de los permisos legales como herramienta de control.

La travesía legal de Cazzu comenzó con trabas burocráticas que, según el periodista Javier Ceriani, fueron deliberadamente impuestas por Nodal al negarse a firmar los permisos necesarios: "En días llega Cazzu a Estados Unidos y ya le aceptaron la visa a Cazzu para entrar a los Estados Unidos. Cazzu tiene vía libre para ingresar a Miami, su primera parada en los Estados Unidos. Ella e Inti y todo su equipo, su pareja, su novio, por supuesto, el bailarín, si es que ya formalizó. Y bueno, el otro bailarín y el otro, todo lo que el equipo, no sé si vendrá la mamá, si vendrá, obviamente su equipo. Es un tour grande, es un tour fuerte. Mucha gente va a estar aquí trabajando en Estados Unidos de Live Nation, la compañía que la trae. Pero ya me confirmaron que la visa para Cazzu Inti está aceptada ", declaró Ceriani, confirmando así el desenlace de este engorroso proceso.

Cazzu e Inti

Este logro no fue gratuito: Cazzu acudió a instancias judiciales para garantizar los derechos de su hija y los suyos propios como madre. En Argentina, la ley exige el consentimiento de ambos padres para que un menor pueda salir del país. Sin embargo, cuando uno de los progenitores se niega a otorgar ese permiso, las madres —en su mayoría— se ven obligadas a iniciar procesos legales largos, costosos y emocionalmente desgastantes.

El caso de Cazzu generó tanto debate sobre los vacíos legales que perpetúan dinámicas de poder desiguales entre padres y madres que, en respuesta a esta situación, surgió la propuesta de la llamada Ley Cazzu: una iniciativa legislativa que busca garantizar que el consentimiento de uno solo de los padres sea suficiente para permitir la salida del país de un menor en casos donde el otro progenitor esté ausente o incumpla con sus responsabilidades.

Esta propuesta ya fue presentada en los congresos de Michoacán y Oaxaca en México, y recibió un amplio respaldo de organizaciones civiles y feministas. En Argentina, una petición ciudadana en Change.org superó las 33 mil firmas bajo el lema "Libertad con nuestros hijos", exigiendo cambios legales que protejan a las madres y sus hijos e hijas frente a este tipo de situaciones.

Así las cosas, la Ley Cazzu tiene como objetivo principal evitar que los permisos legales se conviertan en herramientas de coerción o venganza, permitiendo a las mujeres y sus hijos gozar de una mayor libertad y autonomía.

Pero mientras Cazzu celebra esta victoria legal, Christian Nodal ha interpuesto una demanda para evitar que la imagen de Inti sea expuesta en redes sociales o medios hasta que cumpla la mayoría de edad. La situación es paradójica: fue el mismísimo Nodal quien primero compartió públicamente imágenes del rostro de la bebé tras su nacimiento.

Pero la vida sigue y Cazzu iniciará su gira Latinaje Tour 2026 en Estados Unidos el próximo 23 de abril en Chicago, con shows prometedores en Miami, Las Vegas y Nueva York hasta el 21 de mayo. Es por eso que este tour será un testimonio del coraje y la determinación de una mujer que se negó a ceder ante las adversidades de un mundo con una justicia tan patriarcal como machista.