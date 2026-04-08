Cubero se quebró al defender a Mica Viciconte y Nicole aseguró que "no está en guerra con nadie"

La interna entre Fabián Cubero y Nicole Neumann no se detiene, luego de que la hija de ambos Allegra Cubero dejara fuertes posteos en las redes sociales para acallar los rumores que disparaban contra sus padres, a partir de la internación que tuvo durante el fin de semana. Tras las filtraciones que hizo la modelo de las discusiones con su ex, el ex futbolista se quebró para defender a su actual pareja, Mica Viciconte, y entre lágrimas aseguró estar cansado del enfrentamiento.

La última en referirse al escándalo del momento fue Neumann, quien aseguró que no hay "ninguna guerra" porque para eso "tiene que haber dos bandos". "Yo estoy viviendo una vida divina, por suerte. Así que no estoy en guerra con nadie", señaló ante un móvil de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV. Al mismo tiempo, y en relación a los posteos de su hijo, reconoció que le "parte el alma" porque debería estar afuera de la disputa con su ex.

"Yo no voy a hablar de cosas privadas ni de mi hija. No quiero darle muchas más vueltas, no quiero que ella quede en el medio de todo este circo. Me parece que ya está: ya quedó aclarada toda la mentira y ya fue todo el tema", señaló la modelo en relación a las versiones que se habían viralizado en relación a que había estado pocos minutos durante la internación de su hija.

Minutos antes había estado ante el mismo programa el ex Vélez Sarsfield, quien afirmó que no había hablado del tema, y que este había surgido "a raíz de la historia que subió Nicole con un malestar por no poderse ir de vacaciones por tener que ir a la clínica a tener que acompañar a la hija". "Yo no lo comparto, claramente, porque obviamente era un tema de privacidad con el cual preocupamos a la familia, amigos y demás, sin sentido. Pero no es que estoy enojado por eso", opinó.

Nicole Neuman y Allegra Cubero.

"A mí no me gusta hablar mal de la madre de mis hijas aunque a veces no me queda otra. Pero tampoco me gusta que hablen mal de la madre de mi hijo, que es Mica en este caso", explicó Cubero, justo antes de comenzar a lagrimear. "Eso a mí me lastima bastante porque es una chica con la que hace ocho años que estamos juntos y la realidad es que ella siempre se puso al hombro la familia, acompaña, es muy atenta, siempre está presente con mis hijas y parece que con cualquier cosita la culpa es de ella, que es mala persona", añadió.

El ex futbolista confirmó estar "cansado" de estos ataques contra su pareja porque "es una chica de 10 y cualquier problema que hay siempre cae ella en la volteada". "Se filtran mensajes que son en un marco parental que no tienen por qué filtrarse. Se muestran nada más que los mensajes buenos, pero no se muestran los mensajes agresivos que hay hacia mí y hacia mi pareja. Hay mucha hipocresía en el medio", reclamó.

Allegra Cubero defendió a su mamá tras las versiones de abandono.

El descargo de Allegra

La hija de ambos horas antes había utilizado sus redes sociales para aclarar los entredichos que se dieron en su vida privada. "Quiero pasar a aclarar que estuve internada durante tres días y medio", señaló. "Mamá venía durante todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo. Mi mamá está con mi hermanito de un año con el cual tiene que quedarse a dormir", explicó enseguida.

"Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre, los dos por igual. Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces sobre que mi mamá sólo se quedó cinco minutos y demás. Eso es mentira. Mi mamá me acompañó un montón. Y sobre el video que hizo mi mamá, simplemente contó cómo fue su finde. Nombró la clínica porque ahí estuve el finde, no dijo nada malo ni nada, pero como siempre, buscan lo malo a todo", protestó Allegra.