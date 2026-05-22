Milei busca patear la deuda para después de 2027: negocia un nuevo mega préstamo con bancos internacionales

Mientras el discurso oficial insiste en mostrar orden fiscal y estabilidad financiera, el gobierno de Javier Milei avanza silenciosamente en una nueva negociación con bancos internacionales para refinanciar parte de la deuda acumulada durante su gestión y evitar una fuerte presión de pagos en pleno año electoral. Según reveló Bloomberg, el equipo económico mantiene conversaciones para fusionar en una sola operación los tres préstamos repo tomados desde 2025 y extender sus vencimientos hasta 2028 o incluso después de las próximas elecciones presidenciales. "El gobierno del presidente Javier Milei mantiene conversaciones con bancos para fusionar los tres repos negociados desde 2025 en uno solo por al menos USD 5.000 millones, con vencimiento en 2028 o después de las elecciones presidenciales", señaló la agencia financiera.

Bloomberg sostiene que Milei busca patear la deuda para después de 2027

La maniobra muestra una preocupación creciente dentro del oficialismo: el calendario de deuda que enfrenta Argentina a partir de 2027 comienza a transformarse en una bomba de tiempo difícil de administrar incluso bajo los escenarios más optimistas. Los préstamos repo funcionan como una forma de financiamiento garantizado. En la práctica, el Estado entrega bonos como respaldo -en este caso Bonares 2035 y 2038 bajo legislación local- a cambio de recibir dólares frescos, comprometiéndose luego a recomprarlos a un precio mayor. Esa diferencia representa la tasa de interés.

Aunque el Gobierno intenta presentar estas operaciones como mecanismos financieros "más baratos" que volver a emitir deuda en los mercados internacionales, el esquema implica seguir incrementando compromisos futuros mientras se patea el problema hacia adelante. El último repo había sido firmado en enero de 2026 por el Banco Central de la República Argentina, conducido por Santiago Bausili. El acuerdo alcanzó los USD 3.000 millones con una tasa anual del 7,4% y un plazo de apenas un año.

La operación se concretó en un momento delicado: el país enfrentaba vencimientos privados por USD 4.300 millones y necesitaba conseguir dólares urgentes para evitar tensiones financieras. Antes de eso, el Gobierno ya había recurrido dos veces al mismo mecanismo. En enero de 2025 tomó USD 1.000 millones a una tasa de 8,8%, y luego otros USD 2.000 millones en junio de ese año al 8,25%. En total, la administración Milei acumuló repos por USD 6.000 millones en poco más de un año. Según trascendió, entre los bancos involucrados aparecen Citibank, JPMorgan Chase, BBVA, Santander, Bank of China y Deutsche Bank.

Luis Caputo junto a Karina y Javier Milei

El dato más sensible, sin embargo, no es el monto actual sino lo que viene. Desde la consultora Invecq advirtieron que el perfil de vencimientos para 2027 "luce particularmente exigente". "Iincluso en el escenario más favorable -refinanciamiento de organismos internacionales, renovación del tramo activado del swap con China, entre otros-, el Tesoro y el BCRA deberán afrontar compromisos por más de USD 21.000 millones", alertaron.

El problema para el Gobierno es doble. Por un lado, necesita financiamiento para sostener la estabilidad cambiaria y enfrentar vencimientos crecientes. Por otro, intenta evitar volver plenamente a los mercados internacionales porque el riesgo país todavía mantiene elevadas las tasas de interés que debería pagar Argentina. Esa es la razón por la que el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa apostando a mecanismos alternativos como la colocación de bonos en dólares dentro del mercado local y acuerdos financieros respaldados por organismos multilaterales.

Luis Caputo y Javier Milei

En los últimos días, el propio Milei admitió la estrategia oficial. "Argentina tiene acceso al mercado, pero queremos tasas más bajas y mientras que no las consigamos, vamos a buscar otros mecanismos que son más baratos", sostuvo. Sin embargo, detrás del discurso sobre eficiencia financiera aparece una señal inquietante: el Gobierno sigue acumulando deuda de corto y mediano plazo mientras apuesta a que el mercado mejore más adelante.