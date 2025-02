Jimena Barón se metió en la guerra de Milei con las artistas y no se guardó nada

La polémica entre Javier Milei y las figuras del espectáculo argentino sigue sumando capítulos, y esta vez fue Jimena Barón quien tomó la palabra. La cantante y actriz se sumó al debate sobre el trato que el presidente le viene dando a Lali Espósito y María Becerra, y no dudó en criticar sus actitudes con un toque de ironía. En un móvil con LAM, La Cobra dejó en claro que no está de acuerdo con el tono que el libertario adoptó contra sus colegas. "Se puede opinar un montón, lo bueno de tener redes es que lo que una dice se escucha más fácil", comentó, dejando en evidencia la importancia de las plataformas digitales para amplificar distintos puntos de vista.

Sin embargo, su mensaje no terminó ahí. "No me gusta nada lo que veo. Me parece que particularmente con Lali y María hay un ensañamiento que no me gusta para nada. Creo que el presidente de Argentina debería estar ocupado con otras cosas, en vez de dedicar historias y agresiones contra compañeras que no se lo merecen", sentenció. Y como si eso no fuera suficiente, Jimena lanzó una reflexión con su característico estilo: "Más allá de estar de acuerdo o no políticamente, me parece que es algo que queda completamente al costado y tiene que haber una cuestión de respeto. Una cosa es que yo esté boludeando en Instagram, pero el presidente...".

Matías Palleiro y Jimena Barón

El conflicto entre Milei y las artistas no es algo nuevo. El mandatario ya usa sus redes sociales para responder con apodos y comentarios despectivos a quienes vienen cuestionando sus políticas, generando una división de opiniones en la sociedad. "De verdad siento que tiene que hacer otras cosas mucho más urgentes que dedicarle tanto tiempo y tanta energía", concluyó Jimena, tomando así partido por Lali, Maríoa Becerra y todos los artistas agredidos por el mandatario.

Vale recordar que la semana pasada, el presidentevolvió a protagonizar un ataque en redes sociales, y una vez más dirigido a la cantante María Becerra, quien cuestionó la respuesta del Gobierno ante los incendios forestales en la Patagonia y Corrientes que ya dejaron miles y miles de hectáreas devastadas. El mandatario no solo desacreditó el reclamo de la artista, sino que lo hizo con burlas y descalificaciones personales, desviando la discusión de la emergencia ambiental que motivó el pedido de ayuda.

Todo comenzó cuando Becerra, durante un recital en Neuquén, instó a sus seguidores a colaborar con donaciones para combatir los incendios en El Bolsón. "Si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros", sostuvo, poniendo en evidencia una realidad que afecta a cientos de familias y miles de hectáreas arrasadas. Lejos de responder con datos o medidas concretas, Milei reaccionó con un apodo despectivo, llamándola "María BCRA", en un intento de ridiculizarla.

Javier Milei atacó en un tuit a María Becerra y Lali Espósito, a quienes bautizó María BCRA y Ladri Depósito.

Además, la acusó de hablar sin fundamentos y la comparó con otras figuras del espectáculo que manifestaron críticas a su gestión, como Lali Espósito, a quien no dudó en volver a tildar como "Ladri Depósito". Cabe destacar que mientras algunos respaldan el estilo confrontativo del líder de la Libertad Avanza, otros consideran que su rol como presidente debería centrarse en cuestiones más urgentes que las declaraciones de los referentes culturales.