"Daré mis explicaciones...": Nicole Neumann se defendió de la denuncia por violencia psicológica contra Indiana

Cuando parecía que las aguas comenzaban a calmarse entre todo lo que significó durante más de siete años el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, las alarmas volvieron a encenderse por una denuncia de último momento que estaría por hacer el ex futbolista de Vélez. Los motivos, son justamente por Indiana, la hija en común que tienen, y que decidió abandonar la casa de su madre para vivir con él hace más de un año.

Nicole Neumann e Indiana Cubero en el debut como modelo de la adolescente.

La información la dio a conocer el jueves por la tarde Guido Záffora haciendo hincapié en que es una demanda "confirmada", por la cual ya no hay vuelta atrás bajo ningún concepto. Además, relató que los motivos de la misma son por "violencia psicológica", que tendrían que ver con la tenencia que tiene hoy en día Cubero sobre Indiana.

"Confirmada la demanda por violencia psicológica", anunció Záffora. "Ahí me estaban contando que esta demanda que se inicia mañana (por el viernes) ya se viene articulando hace algunas semanas, que tiene que ver con ciertos episodios que fueron sucediendo en el último tiempo. Habría pruebas -lo pongo en potencial- y mañana se presentarán a la Justicia", aseguró.

Fabián Cubero e Indiana

Teniendo en cuenta que esta información llegó a grandes escalas y que todos los medios de comunicación la dieron a conocer porque es la vez número 14 que existe una denuncia entre ambas partes, Neumann decidió romper el silencio con un extenso comunicado publicado a través de historias en su cuenta de Instagram, en donde manifestó que "resolverá todo en Tribunales" si es que la Justicia decide que debe presentarse.

"Quisiera pedirle a los medios de comunicación y a los periodistas y comunicadores que no den 'por hechos' acusaciones que ya fueron desestimadas por la Justicia. Les pido por favor que se llamen a silencio en este momento y que dejen de exponer a mi hija menor de edad y a sus hermanas, ya que un Magistrado ha prohibido que se hable de ellas y de la conflictiva que a todo mi núcleo familiar involucra, prohibición que los destinatarios de ese mandato legal desobedecen permanentemente, incurriendo en nuevas transgresiones a la ley penal", comenzó.

Seguido a eso, apuntó directamente contra los dichos de Cubero, a quien considera que desobedece permanentemente lo que indica el mandato legal: "Ante cada descalificación que he recibido de mi ex esposo o de las interpósitas personas que él utiliza, me he defendido donde corresponde que es en los Tribunales. Y es allí donde daré las explicaciones que correspondan, si es que soy llamada a darlas".

En esa misma línea, con respecto a su presencia en Tribunales, desarrolló: "Y es allí donde deberían dar explicaciones quienes constantemente me hostigan. Pues vale mencionar que durante los últimos meses se han tenido por verdades supuestas denuncias de estafa y violencia que me encontrarían como 'responsable', que son inexistentes y falaces, que solo responden a operaciones de prensa malintencionadas con el claro objetivo de desacreditarme públicamente y, quizás, de desestabilizarme en este momento en el que soy más vulnerable por mi avanzado estado de gestación".

Para concluir, le hizo un pedido a los medios de comunicación y principalmente a los periodistas responsables que dan a conocer los manejos de Cubero y su alrededor en la Justicia: "Por favor no sean funcionales a la violencia que infundadamente estoy recibiendo en este momento. Soy madre y mujer, estoy transitando mi sexto mes de embarazo. Les pido respeto por mis hijas menores de edad, por mi bebé en camino y por mi pareja".

Y cerró: "No alimenten la violencia que me dispensan quienes desde hace ya varios años no restringen recursos para desacreditarme infundadamente. Les pido que permitan que la Justicia sea quien juzgue los hechos concretos. Por favor no se coloquen en el mismo rol de quienes me injurian y calumnian. Respeto por las infancias de mis hijos, es todo lo que pido. Gracias".

Por otro lado, antes de hacer ese descargo, publicó un video paseando a sus dos mascotas por el barrio de su domicilio, en donde se mostró felizmente caminando junto a su panza de seis meses, sonriendo a la cámara y dejando una reflexión disparada indirectamente hacia Cubero y su entorno: "Cuanto mejor te va... más te quieren voltear. Pero cuando siempre actuaste desde el amor y el bien: la vida te da muchas razones para sonreír, ser resiliente, seguir andando y agradecer".