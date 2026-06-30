Del escándalo con Icardi a firmar contratos: el vertiginoso presente de Ekaterina Ojeda, la nueva apuesta de Wanda Nara

Hace apenas unos días, Ekaterina Ojeda era una estudiante de Diseño Industrial prácticamente desconocida para el gran público. Hoy, su nombre ocupa portales de espectáculos, suma miles de seguidores por hora y comienza a abrirse camino en el mundo de la moda gracias a una inesperada aliada: Wanda Nara. El escándalo protagonizado por Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche de la Costanera porteña cambió por completo el destino de la joven de 22 años. Desde entonces, el fenómeno mediático no dejó de crecer y la exposición comenzó a traducirse en propuestas laborales.

Del escándalo con Icardi a firmar contratos: el vertiginoso presente de Ekaterina Ojeda

La propia Ekaterina compartió con entusiasmo el presente que atraviesa. "Recién empieza la semana: ¡tres contratos firmados!", escribió en una historia de Instagram sobre una fotografía en blanco y negro. Como si eso fuera poco, dejó entrever que todavía hay mucho más por venir al agregar: "Lo que se viene y lo que falta...". Uno de los grandes impulsos para su carrera llegó cuando Wanda Nara decidió incorporarla oficialmente a su agencia World Marketing Models.

La presentación fue realizada con una producción en blanco y negro y una estética tipo polaroid que rápidamente se viralizó en redes sociales. "Ekaterina Ojeda. Modelo, influencer y una de las nuevas caras argentinas. Bienvenida a World Marketing Models", anunciaron desde la agencia. La publicación superó rápidamente los 24 mil "me gusta" y recibió cientos de comentarios, confirmando que la joven logró despertar un enorme interés dentro del universo del espectáculo y la moda.

Los números de Ekaterina en redes sociales muestran con claridad el impacto del fenómeno. Hasta antes del escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez, apenas reunía cerca de cinco mil seguidores en Instagram. En cuestión de días, esa cifra se disparó hasta superar los 100 mil. La propia influencer compartió las estadísticas de su cuenta correspondientes al período entre el 28 de mayo y el 26 de junio.

Los datos sorprendieron incluso a sus seguidores: 17.630.056 visualizaciones, 530.495 cuentas alcanzadas y un crecimiento del 21.001,6%. El dato más llamativo fue que el 87,1% de esas reproducciones provinieron de usuarios que ni siquiera la seguían. "Realmente increíble, gracias", escribió junto a la captura de pantalla. Ese alcance convirtió rápidamente su perfil en una vidriera para campañas publicitarias y nuevas oportunidades comerciales, algo que la propia Ekaterina parece decidida a aprovechar.

Del escándalo con Icardi a firmar contratos: el vertiginoso presente de Ekaterina Ojeda

Sin embargo, mientras disfruta del salto a la fama, también comenzaron a aparecer historias sobre su pasado. Quien se sumó al tema fue el cantante Lil Cake, que confirmó que la joven había intentado acercarse a él tiempo atrás. "Es verdad que se me tiraba", aseguró durante una entrevista en el streaming de Bondi. Lejos de dramatizar la situación, el artista explicó cómo vivió esos episodios. "Es gracioso porque es una anécdota que tenía en mi casa el año pasado, cuando pasó la primera vez. Cuando lo conté, nos estallamos. Yo me incomodo muy fácil y tampoco quiero incomodar a mi pareja", explicó.

Del escándalo con Icardi a firmar contratos: el vertiginoso presente de Ekaterina Ojeda

Y añadió: "Tampoco soy Brad Pitt y se me tiran todas las guachas de la Argentina, claramente no. Pero a veces pasan esas situaciones y yo no sé cómo reaccionar. Toda esta situación igual me la tomo con gracia". Las declaraciones se sumaron a las que días atrás había realizado Sofía, novia del cantante y ex amiga de Ekaterina, quien la acusó de intentar conquistar a su pareja en reiteradas oportunidades.

Según relató en diálogo con LAM, todo comenzó durante una salida nocturna. "Estábamos en un boliche, y mi novio estaba apoyado cerca de un sillón, y me estaba abrazando por detrás. Y viene esta chica, se sienta detrás de él y le empieza a hacer masajes y él me empezó a hacer señas. Apareció de la nada", recordó. Sofía aseguró que la situación se repitió en distintas oportunidades. "Nos alejamos un poco, pero ella nos siguió, y yo me reía porque pasa eso, es normal", contó.

Incluso reveló un mensaje que le envió Lil Cake mientras ella había ido al baño. "Mi amor, me sigue acosando", decía el texto, según relató. De acuerdo con su versión, hubo nuevos episodios tanto en otro boliche como durante una salida en Mar del Plata. "Volvió a pasar en Mar del Plata, en un boliche, en el que estábamos con un amigo de él, y se les empezó a colgar a los dos. Y la chica es muy alta y yo la trataba de sacar y no podía. Y ella, borracha, le pedía a un chico que la bese", afirmó.

Para Sofía, el episodio que involucró a Mauro Icardi tuvo una explicación muy simple. Sostuvo que Ekaterina actuó "por cholula" y fue aún más lejos al definirla como "una China Suárez 2.0". Incluso recordó que, en una ocasión, terminó tirándole del pelo para alejarla del cantante. "Ella se hacía la mosquita muerta, fue hasta un chico del boliche y me acusaba de agredirla", aseguró.