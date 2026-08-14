Marta Fort humilló a Mario Pergolini con una respuesta muy a lo Ricardo Fort

Marta Fort heredó mucho más que el apellido de Ricardo Fort. El parecido físico y hasta algunos gestos recuerdan inevitablemente al empresario, pero hay algo que parece atravesar generaciones: el desparpajo, la picardía y esa capacidad de responder sin filtros que convirtió al Comandante en uno de los personajes más recordados de la televisión.

La heredera del empresario volvió a demostrarlo durante su paso por Otro Día Perdido, donde no solo reveló una intimidad desconocida de su padre, sino que además terminó descolocando al propio Mario Pergolini cuando el conductor intentó llevar la conversación hacia un terreno más sentimental.

Marta Fort demostró ser digna hija de Ricardo Fort

Todo comenzó cuando Marta recordó una particular costumbre que tenía Ricardo dentro de su casa. "El momento que usaba mi papá para pensar y ponerse profundo era cuando cag...", contó sin ningún tipo de aviso. La revelación tomó por sorpresa a Pergolini, que rápidamente le marcó el contexto en el que estaba haciendo semejante confesión: "¿Entendés que es televisión nacional?"

Lejos de retroceder, la joven decidió completar la anécdota. "Bueno, no se va a enterar, pero él se sentaba así en cul..., pensativo y ahí en el baño llamaba a las personas con las que quería hablar seriamente", continuó. "¿Te acordás de eso? ¿Y lo veías?", quiso saber el conductor. La invitada asintió y sumó otra definición que provocó las risas del estudio: "Usaba de diván el bidet".

Marta Fort estuvo en Otro Día Perdido con Mario Pergolini

"No es normal lo que contás, no cuentes ni en el psicólogo eso", respondió Pergolini. Sin embargo, Marta encontró una explicación para aquella costumbre de su padre: "Como mi casa era prácticamente un estudio de televisión, ese era el momento más privado que tenía ".

Pero el momento que terminó de demostrar cuánto del espíritu del Comandante vive en su hija llegó cuando Pergolini intentó abandonar el humor por unos segundos y hacerle una pregunta personal sobre la muerte de su padre. "¿Lo extrañás?", le preguntó.

Marta Fort recordó cómo era vivir con Ricardo Fort

Marta no dudó ni un segundo y contestó con una reacción tan inesperada como contundente: " ¿Qué es esa pregunta pelotuda? ". La respuesta descolocó por completo a Pergolini y provocó los aplausos del estudio. Como si todavía hiciera falta alguna aclaración, remató: "¿Cómo no lo voy a extrañar? ¿Me estás jodiendo?".

La escena rápidamente recordó a aquellas entrevistas en las que Fort también podía pasar de la simpatía al enojo en cuestión de segundos si consideraba que una pregunta era absurda, incómoda o directamente malintencionada.

pergolini le pregunto a marta fort si extrañaba al padre y ella le respondió con "que es esa pregunta pelotuda?" 😭😭 pic.twitter.com/bRm1kUIca2 — ᒎoako (@Joaking_01) August 14, 2026

Uno de los episodios más recordados ocurrió en junio de 2013, durante una entrevista de Fort en El diario de Mariana. La conversación transcurría con relativa normalidad hasta que Luis Bremer comenzó a consultarle sobre su situación económica y una supuesta interna dentro de su familia.

El periodista habló de una presunta "guerra familiar", aseguró que no le estarían dando dinero y mencionó una auditoría sobre las cuentas de la empresa. Hasta que lanzó la pregunta que terminó de encender al empresario: " Estás embargado, ¿eso lo sabés? "

Fort reaccionó inmediatamente, negó esa información y apuntó directamente contra Bremer: "Es mentira. Así que Luisito, quedate con tus ganas de que yo me quede pobre. Pero no te preocupes porque eso no va a pasar". El cruce escaló rápidamente y terminó con una frase que quedó marcada por el inconfundible estilo del Comandante: " Si fuese pobre sería un resentido como vos ".

Más de una década después, Marta protagonizó su propia versión de esos momentos televisivos. Cambiaron el programa, el conductor y la pregunta, pero la respuesta filosa volvió a llevar el apellido Fort.