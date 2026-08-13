¡Vuelve el horror! Jessica Lange regresa a American Horror Story para una temporada 13 que promete ser un "Avengers" del terror

Después de doce temporadas, el horror vuelve a sus raíces. American Horror Story prepara su temporada número 13 y Ryan Murphy decidió convertir el regreso en un verdadero acontecimiento para los fanáticos de la serie: un gigantesco reencuentro de personajes, actores y mundos que marcaron la historia de la franquicia. La nueva temporada se estrenará el 24 de septiembre de 2026 y tendrá 13 episodios de aproximadamente media hora. Pero el número de capítulos es apenas un detalle frente a la verdadera bomba: el regreso de varias de las figuras más emblemáticas de la saga.

Entre ellas se destaca Jessica Lange, uno de los rostros fundamentales de American Horror Story. La actriz volverá después de su participación en Apocalypse y retomará algunos de sus personajes más recordados, entre ellos Constance Langdon, de Murder House, y Fiona Goode, de Coven. Su regreso representa mucho más que la aparición de una actriz querida por los seguidores. Lange fue una de las grandes responsables de construir la identidad de la serie durante sus primeras temporadas y su vuelta tiene un fuerte componente nostálgico.

La temporada 13 promete funcionar como un enorme crossover. Ryan Murphy habría definido la propuesta como una especie de "Avengers" de American Horror Story, en la que personajes provenientes de distintas temporadas deberán reunirse para enfrentar una amenaza común. La idea apunta directamente a los fanáticos que siguieron la serie desde sus comienzos y que durante años vieron cómo distintas historias, personajes y universos se conectaban entre sí. Ahora, esos mundos volverán a encontrarse. Y la amenaza será, según la propuesta, todavía más peligrosa que algunas de las criaturas y villanos que la franquicia presentó hasta ahora.

Vuelve el horror! Jessica Lange regresa a American Horror Story para una temporada 13

La reunión tampoco estaría completa sin Sarah Paulson y Evan Peters, dos de los intérpretes más importantes de la historia de la serie. Paulson regresará para interpretar diferentes personajes, mientras que Peters también retomará distintos roles de temporadas anteriores. La lista se completa con nombres de enorme peso dentro de la franquicia, como Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Leslie Grossman, Gabourey Sidibe y Frances Conroy, entre otros. Así, la temporada 13 tendrá un elenco que funciona prácticamente como un repaso viviente de las distintas etapas de American Horror Story.

Vuelve el horror! Jessica Lange regresa a American Horror Story para una temporada 13

Después de doce temporadas, la nueva entrega tiene inevitablemente un aroma a despedida. La decisión de reunir a buena parte de sus protagonistas históricos parece pensada para cerrar ciclos, recuperar personajes y volver sobre algunos de los elementos que hicieron de la producción una de las grandes series de terror de la televisión. Brujas, monstruos, sangre, secretos y personajes que parecían haber quedado definitivamente en el pasado volverán a convivir en una misma historia. De esta manera, el verdadero terror será descubrir quiénes regresarán de la muerte. American Horror Story: 13 llegará el 24 de septiembre de 2026, con 13 episodios y una promesa tan ambiciosa como inquietante: reunir lo mejor de doce temporadas para construir una nueva pesadilla.