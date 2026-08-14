La otra cara del reclamo de Cami Mayan a Mac Allister: cuánto creció su carrera después de separarse

La separación de Cami Mayan y Alexis Mac Allister parecía haber quedado definitivamente en el pasado, pero más de tres años después de la ruptura volvió a instalarse en el centro de la escena. Esta vez, no por cuestiones sentimentales, sino por el millonario reclamo económico que la influencer habría iniciado contra el futbolista y que despertó un fuerte debate en televisión.

Mayan y Mac Allister estuvieron juntos durante aproximadamente cinco años y atravesaron buena parte del crecimiento profesional del campeón del mundo. Sin embargo, la relación llegó a su fin durante el Mundial de Qatar 2022 y la ruptura se conoció públicamente una vez terminada la competencia.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister se separaron luego del Mundial de Qatar 2022

Según trascendió, en aquel momento habrían alcanzado un acuerdo económico. Sin embargo, tiempo después, la famosa habría recibido asesoramiento para avanzar por la vía judicial y reclamar una compensación mucho mayor.

La cifra que comenzó a circular en las últimas horas no pasó inadvertida: 6 millones de euros . El dato fue revelado por Yanina Latorre en El Observador, quien también aseguró que, después de la separación, Mac Allister habría colaborado económicamente con su expareja. De acuerdo con su versión, el futbolista le habría pagado durante algunos meses el alquiler de un departamento y también le habría entregado 65 mil dólares y un auto.

Cami Mayan le pide 6 millones de euros a Alexis Mac Allister

El argumento detrás del reclamo de Mayan estaría vinculado con los cambios que realizó en su vida durante los años de relación. La influencer dejó Buenos Aires y se instaló en Inglaterra para acompañar la carrera profesional de Mac Allister, una decisión que, según su postura, habría tenido consecuencias sobre su propio desarrollo laboral.

El tema llegó también a LAM, donde se abrió un fuerte debate sobre si corresponde o no una compensación de semejante magnitud. Carolina Molinari cuestionó el reclamo y apuntó directamente contra una práctica que, según consideró, suele aparecer particularmente alrededor de los jugadores de fútbol: "La única profesión con la que se utiliza hacer esto es con el futbolista. No lo escuché en ninguna otra separación ", cuestionó.

🔥 CAMI MAYAN CUESTIONADA POR EL RECLAMO A ALEXIS MAC ALLISTER



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Romina Scalora, por su parte, planteó una mirada diferente sobre el supuesto perjuicio laboral que habría atravesado Mayan al mudarse al exterior. "Ella es influencer, cuando trabajás con el celular no importa dónde estés. No te están cortando la posibilidad de trabajar", sostuvo.

Lo cierto es que, después de haber dejado su vida en Buenos Aires para acompañar al futbolista en Inglaterra, Cami regresó a la Argentina y comenzó una nueva etapa personal y profesional. Tras la separación, logró reacomodarse y hasta consiguió nuevas oportunidades laborales. De hecho, su exposición creció considerablemente. Mayan consiguió un lugar en Patria y Familia, uno de los programas de Luzu TV, y fortaleció su perfil como creadora de contenido en las redes sociales.

Cami Mayan tiene su propia línea de maquillaje

A eso se sumaron diferentes acuerdos comerciales con marcas a través de sus cuentas de Instagram y TikTok, donde actualmente reúne una importante comunidad de seguidores. Además, decidió apostar por un proyecto propio y lanzó Amis Beauty, su línea de maquillaje.

Por eso, mientras en televisión discuten si perdió oportunidades profesionales por haber acompañado durante años la carrera de Mac Allister, su presente muestra que logró construir un camino propio después de la separación. Sin embargo, eso no impidió que el supuesto pedido de 6 millones de euros desatara cuestionamientos y volviera a poner bajo la lupa todo lo ocurrido entre ellos.

En medio del revuelo y mientras su nombre ocupaba nuevamente titulares, Cami eligió responder sin entrar directamente en la polémica. Desde sus redes sociales compartió una imagen flotando relajada en el mar y escribió simplemente: " Mood ".

Una postal que, en medio de las críticas y del debate por la millonaria cifra que habría reclamado, pareció dejar un mensaje bastante claro: mientras afuera hablan de ella y vuelven a revisar una relación que terminó hace años, Cami Mayan elige mostrarse lejos del ruido y disfrutando de su presente.