Del jardín al fenómeno musical: Los Raviolis, humor, rock y la catarsis colectiva de criar sin filtro

Lo que empezó como un compromiso incómodo entre padres de jardín terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más singulares de la escena cultural familiar en Argentina. Así lo cuenta Gabriel Wisznia, voz principal de Los Raviolis, en una entrevista íntima y extensa con BigBang , donde el humor convive con una mirada filosa sobre la crianza, la autenticidad y los límites de lo que se puede decir arriba de un escenario. "La directora del jardín, Silvia Taboada, nos pidió a cada uno (...) hagan unas canciones para las maestras jardineras", recuerda sobre ese primer encuentro forzado entre padres que ni siquiera se conocían,

Los Raviolis y la catarsis colectiva de criar sin filtro

Todo ocurrió en el jardín municipal Margarita Ravioli en 2012. La directora del jardín juntó a 4 papás que no se conocían por el Día de los Jardines de Infantes. Se reunieron en la casa de uno de ellos y llevaron canciones, algunos juegos y temas de Pescetti. Hicieron los correspondientes arreglos y al día siguiente tocaron. Nadie quería estar ahí, admite, pero algo ocurrió. "Y la verdad que sucedió algo ahí (...) apareció como la participación de las maestras, el rock, apareció los pies saltando medio desaforados". Ese "chispazo" fue suficiente. "Nos miramos, cuando terminamos dijimos ´che, ¿y si hacemos algo con esto?".

Así nació la banda, con un nombre que no buscaba trascendencia: "Como el jardín se llama Margarita Ravioli (...) dijimos, bueno, pongámonos Los Ravioli". Aunque el origen fue casual, el crecimiento no lo fue. Wisznia identifica con claridad el instante en que entendió que había algo más que un juego: "Yo la flasheaba, dije, esto pide pista ¿qué onda? Esto pide dónde salir". El proyecto avanzó durante años de forma amateur, hasta que una validación externa terminó de empujarlo: "Nos fuimos juntamos durante dos años de forma muy amateur hasta que en Brasil le mostré una canción a mi cuñado, me miró y me dijo ´yo quiero más de esto´".

La canción no era otra que "Diente, Diente", lanzada en 2016 en su álbum ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Ese gesto fue decisivo: "Cuando volví de las vacaciones, junté a la banda y les dije (...) yo me quiero volver a juntar y quiero poner en marcha Los Raviolis". Pero el verdadero punto de inflexión fue otro: una canción que sintetiza el ADN de la banda. "Inventamos la canción 'Por Qué No Te Mandé al Turno Tarde?' (...) y cuando dijimos eso, la gente hizo como un clic... una forma de decirmos ´alguien lo tenía que decir´". Ahí apareció la clave: decir lo que no se dice y lo que muchas familias callan.

Lejos de la idealización, Los Raviolis construyeron su identidad desde lo incómodo. "Dijimos, bueno, vamos a ver la otra parte de la crianza, que es qué perno es levantarse temprano (...) qué perno tener que dormirlos", explica. Ese enfoque conecta porque expone una verdad compartida. "Creo que mucha gente se sintió como muy aliviada de poder venir a gritar eso", reconoce. Sin embargo, Wisznia es categórico al definir el proyecto: "No es una banda para adultos, es una banda para chicos". La sorpresa aparece en los adultos: "Cuando vienen los padres (...) no la pueden creer".

A modo de referencia, preguntó: "¿Shrek es una película para chicos o para adultos? (...) eso es un poco lo que pasa", compara, en una lógica donde distintos niveles de lectura conviven sin excluirse. El lenguaje elegido tampoco es ingenuo. "Somos hijos del rock nosotros", afirma, citando influencias como Nirvana, Sumo o Pink Floyd. Pero el rock, para Wisznia, es más que un género: "Es una búsqueda de la autenticidad (...) nosotros somos muy auténticos en Ravioli, no somos impostados". Esa autenticidad también implica tomar posición: "Tomamos posición y decimos que fueron 30.000 o que estamos a favor de la educación sexual integral".

En ese sentido, fue muy claro: "Tenemos una posición política". Y ahí aparece otra dimensión del proyecto: la incomodidad como herramienta. No todo fue sencillo. Algunas canciones generaron discusiones internas profundas. Es el caso de Valentín, una historia sobre un niño gay. "Nos llevó a una discusión interna de si nos iban a cerrar puertas (...) y si podíamos decir o no decir", cuenta. La decisión no fue inmediata: "Tardamos como dos años en sacarla".

El resultado, sin embargo, confirmó la apuesta: "Fue espectacular, se convirtió en una bandera (...) la gente llora cuando la escucha". El éxito actual tiene nombre propio: Piyama Party, el espectáculo que agotó funciones y regresa con una nueva temporada bajo la dirección de Diego Reinhold. La obra parte de una situación cotidiana llevada al límite: hijos que vuelven inesperadamente a casa y desatan el caos. Pero detrás del humor hay una lógica clara: identificación.

Wisznia resalta que "la identificación funciona como cargador de humor" y agrega: "Somos todo eso". La clave está en lo específico. "Cuando decimos 'la seño lo hace de otra forma', la gente explota porque es muy específico", remarca. La propuesta de Los Raviolis también dialoga con el presente. El uso del celular, las contradicciones adultas y la tensión económica aparecen como temas recurrentes. "Yo doy toda una perorata sobre el celu, pero el que está con el celu también soy yo", reconoce.

Y va más allá: "La angustia por la crisis económica (...) sería un temazo". Un terreno todavía poco explorado por la banda, pero latente. "Cómo se cuenta que no podés comprar un juguete (...) es tremendo", reflexiona. Pese a su irreverencia, hay límites. Algunos temas siguen siendo demasiado sensibles. "El divorcio (...) la muerte (...) son temas dificilísimos de abordar", admite. Pero incluso ahí aparece la intención de explorar: "Hay que encontrar un lugar donde poder hablar de esto".

Los Raviolis y la catarsis colectiva de criar sin filtro

En tiempos de virtualidad, Wisznia reivindica el valor del encuentro en vivo. "El teatro tiene una magia... que es que estás ahí y lo que está pasando está pasando para vos y no se va a volver a repetir". Y marca un límite incluso para la tecnología: "Eso es algo que la IA no puede reemplazar todavía". A diferencia de los fenómenos virales, Los Raviolis crecieron paso a paso. "Todo fue un esfuerzo (...) no me parece raro que esté pasando esto", sostiene al ser consultado sobre el Premio Konex que recibieron a la música infantil. Ese recorrido se refleja en cada función, donde el objetivo es claro: "Calidad de tiempo de la familia (...) que grandes y chicos se rían de lo mismo".