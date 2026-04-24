Yanina Latorre y la razón por la que no puede perdonar a Beto Casella: "No sabés lo que me bardeaban en redes"

Yanina Latorre es de las personas que no olvidan, y mucho menos perdonan. O al menos eso dejó en claro en sus últimas declaraciones, donde volvió a referirse a su mala relación con Beto Casella. En su programa de El Observador, la conductora expuso en detalle los motivos de ese distanciamiento, apuntando especialmente contra los informes que el periodista realizaba en "Bendita".

Yanina Latorre contó detalles de su vieja disputa con Beto Casella

"Las ediciones de Beto Casella a mí me mataron, porque la gente, mientras 'Bendita' estaba al aire, no sabés lo que me bardeaban en redes por lo que veían en esos informes. Porque, editado, si yo quiero buscar lo peor tuyo, te hago cuarenta informes todos los días en un programa de veinte minutos. Yo puedo, siendo conductora, instalar lo que quiera", explicó sobre lo que vivió en aquel momento.

Luego, la mediática se refirió a cómo impactó esa exposición en su imagen pública: "Y yo ahí era una simple panelista, donde no tenés tanta posibilidad de defenderte. Cuando empecé a crecer, a que me conozcan en mis propias redes, en los vivos, en este programa, la gente se dio cuenta de que yo no era esa versión editada, macabra", sostuvo. Además, fue más allá al describir el vínculo personal con Casella: "No sabés cómo me editaba. Me detesta... bah, me detestaba, me odiaba. Por eso no lo voy a soltar nunca. Tenía el concepto de '¿para qué laburás si tu marido tiene plata? Sos la típica rubia tilinga, ocupás la silla de alguien que necesita el trabajo'".

🗣️ "NO PUEDO PERDONAR A BETO CASELLA"

Yanina Latorre aseguró que antes "le caía mal a la gente" porque "en los informes editados de Bendita me mataban". "Beto me odiaba, creía que yo era una rubia tilinga" y por eso "yo no lo voy a soportar nunca", sentenció.



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En ese sentido, remarcó que la situación trascendió lo profesional y afectó su dignidad: "Chicos, tengas o no tengas, el laburo dignifica y todos tenemos el mismo derecho a trabajar. Eligió mal, porque justo crecí, aprendí, hoy tengo dos programas diarios y me va bárbaro. Siempre digo que fue violento, fue horrible. Era otra época, donde un tipo bardeaba a una mina y no estaba mal visto", afirmó.

El conflicto entre Latorre y Casella tuvo uno de sus momentos más tensos en 2014, durante una cena en el programa de Mirtha Legrand. "Primero, él se burló de mí y es verdad que lloré de impotencia. Yo era nueva, acababa de empezar en la tele. Él me odiaba. Moria fogoneó todo y no me dejaba hablar ni contar nada. Me amenazaba con informes", recordó.

La presión en vivo fue tal que terminó quebrándose al aire: "Cuando me hacía llorar, me decía 'bueno, ahora seguí hablando', y Mirtha dejaba que él me atacara. Cuando yo intentaba defenderme, cortaban el diálogo. Diego me escribía y me decía 'andate', y yo no me animé", relató. En la actualidad, ambos coinciden en la pantalla de América, aunque no mantienen trato. Y es que Yanina Latorre sostiene su postura por las heridas de aquellos años que siguen doliendo hoy en día.