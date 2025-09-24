Denuncian "violencia vicaria" por parte de Wanda Nara y Maxi López a Mauro Icardi

El drama entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin, y ahora la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, encendió las alarmas con explosivas declaraciones sobre el impacto emocional que este conflicto podría estar teniendo en las hijas de la ex pareja.

En un contexto marcado por acusaciones, tensiones legales y sospechas alrededor de los vínculos familiares, Marcovecchio no dudó en calificar algunas situaciones como "violencia vicaria".

Siguen los ida y vuelta entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Durante su participación en el programa DDM, Marcovecchio fue contundente al hablar sobre las preocupaciones de Icardi respecto al entorno de sus hijas y el acercamiento de Wanda Nara a Martín Migueles, un empresario que ha sido señalado por el fiscal debido a sus supuestos vínculos con Elías Piccirillo: "Nos preocupa mucho porque se puso el foco desde el otro lado en la pareja estable de Mauro y desde el lado materno el entorno, las parejas no son estables ", sentenció la abogada, dejando entrever una clara crítica hacia las decisiones de Nara.

La letrada también destacó la importancia de proteger emocionalmente a los menores en medio de esta batalla mediática y judicial: "Es una obligación que tenemos la de cuidar a los chicos emocionalmente y en sus vínculos, porque a los chicos les quedan marcas que son imborrables ", afirmó con tono alarmante.

Wanda Nara viajó a Punta del Este junto a Martín Migueles

Pero lo más grave llegó cuando se refirió a una publicación reciente en redes sociales donde Maxi López, exesposo de Wanda, aparece compartiendo tiempo con sus hijos y las hijas de Icardi.

Para Marcovecchio, esta imagen no es inocente y podría estar cargada de intenciones ocultas: "A mí me parece que esa publicación que podríamos tomarla como particular que hubo de las chicas con Maxi tiene un dejo de violencia vicaria ", disparó sin rodeos haciendo alusión al término utilizado para describir formas de manipulación emocional hacia los menores en conflictos entre adultos.

Wanda Nara compartió un fin de semana familiar con su ex esposo, Maxi López, sus hijos, su hermana y su padre

La abogada fue tajante al pedir que las menores sean excluidas de la disputa entre sus padres: "A las nenas hay que dejarlas de lado de toda la batalla que hay entre adultos", advirtió.

Aunque Marcovecchio evitó entrar en detalles sobre ciertas preocupaciones específicas debido a restricciones legales del expediente, su mensaje fue claro: Mauro Icardi está profundamente inquieto por el entorno en el que están creciendo sus hijas y, en esa línea expresó: "Lo que a cualquier papá le preocuparía y no puedo marcarte mucho más por la limitación que tengo en el expediente", expresó con evidente frustración.

Este nuevo capítulo del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi promete seguir generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el mediático, mientras tanto las palabras de Elba Marcovecchio buscan proteger y salvaguardar a las menores de edad que quedan en el medio del conflicto entre sus padres.