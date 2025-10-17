Deseo de Almendra: la magia de la ternura oculta en un contexto de terror político

En un rincón de Buenos Aires, donde las paredes del teatro El Archibrazo se convierten en testigos de historias profundas, se puede experimentar en el cuerpo Deseo de Almendra, una obra escrita y dirigida por Frances Nieva que invita a reflexionar sobre el amor lésbico, la resistencia y la ternura en medio de los contextos más crueles de la historia argentina.

Frances, dramaturga y directora de esta obra, construyó un relato que, según sus propias palabras, "trabaja dos líneas: lo cruel y lo tierno". En una conversación profunda con BigBang, Frances compartió cómo este contraste es el núcleo de su obra: "Es un poco también el contraste por un lado del amor, de la revolución en algún punto de cierta rebeldía y de la crueldad. Siento que la obra trabaja dos líneas, lo cruel y lo tierno. Lo cruel de un contexto donde sucedían cosas muy terribles y muy trágicas y al mismo tiempo la línea del amor, la línea de la ternura, también de cierto descubrimiento", expresó.

La trama de Deseo de Almendra gira en torno al amor entre dos mujeres que, a través de cartas perfumadas enviadas desde Rosario a Buenos Aires, resisten ante la opresión de una época marcada por la violencia estatal en manos de traidores a la patria. Frances describe certeramente este amor como una búsqueda de libertad: "La obra está muy centrada también en el rol de la mujer en la sociedad y sobre todo en la sociedad argentina: qué lugar tiene que ocupar, qué lugar ocupa o qué lugar particularmente ocupó durante esta época. Y al mismo tiempo es la búsqueda de una mujer, Nelly, la protagonista, de libertad, es la búsqueda de su libertad y de la soberanía sobre su cuerpo", agregó.

En su proceso creativo, Frances enfrentó el desafío de abordar un contexto histórico que no vivió directamente: "Fue un contexto que yo no viví y también tuve que acceder a través de libros, de buscar testimonios, de preguntar a familia, a gente, a profesores que vivieron en esta época", explicó. Entre sus fuentes destaca el libro Poder y Desaparición de Pilar Calveiro, quien analiza los centros clandestinos de detención en Argentina y establece paralelismos con los campos de concentración nazis. Además, Frances recordó las historias contadas por María de los Ángeles Sanz, docente en su carrera teatral, quien relataba cómo durante la dictadura había agentes encubiertos controlando lo que se decía en las universidades y bares: "Había una persona que estaba estaba vestida de la calle común, como cualquier otra persona, pero todos sabían que era un cana que estaba controlando los DNIs, viendo qué era lo que pasaba y escuchando qué era lo que decía la gente en los bares, en los lugares para ejercer cierto control".

A pesar de tratar temas tan lúgubres como los crímenes de lesa humanidad de los años setenta, Frances decidió no mostrar violencia explícita en escena: "Creo que hay algo en -que esa fue una decisión mía como dramaturga- que es muy fuerte mostrar violencia o cosas explícitas en la escena cuando ya sabemos de qué se trata y de qué fue eso; hay cierto aire denso... en todo caso hay guiños ", explicó. Estos guiños se plasman en detalles como el control policial o el personaje de Cristian, el militar: "Él tenía las cosas mucho más fáciles por ser militar y podía tener acceso a un montón de cosas que él incluso. Hay algo en relación al sistema patriarcal, a los hombres y un hombre armado y que está instruido para ejercer la crueldad. Entonces ahí hay una gran desigualdad".

Producir teatro independiente en el contexto actual con el gobierno de Javier Milei desfinanciando las áreas culturales, no es tarea fácil. Frances lo describe como un panorama desalentador: "Es muy difícil. La verdad es que es un panorama bastante desalentador el que tenemos. Sin embargo, no por eso nos dejamos desesperanzar", afirmó. Para ella, hablar sobre dictadura en un momento donde hay tanto negacionismo es fundamental y sobre esto, apuntó: "Frente a lo desesperanzador que parece el contexto siento que también en algún punto el hablar de dictadura en un momento donde hay tanto negacionismo me parece que es muy importante", añadió.

Frances también compartió su postura frente al gobierno actual y su línea antiderechos: "Es un total repudio a todo lo que ejecuta este gobierno y sobre todo en materia de derechos. Creo que en materia de derechos humanos hubo cierto retroceso y eso me pone muy triste y angustia mucho porque también a veces una no sabe qué hacer", confesó. Sin embargo, confiesa: "Cuando una no sabe qué hacer y es por esa decisión, además de escribir el hacer teatro, es hacer red y es unirse con pares que están viviendo la misma situación ", afirmó.

Por su parte, Frances cuenta con voz encendida que encuentra ternura en lugares simples de la vida: "Encuentro la ternura en mis amigas, en mis amigues, cuando trabajo con los intérpretes de la obra y los veo contentos con lo que están haciendo y me doy cuenta de que hay algo que de cierta vivencia compartida". Para ella, la ternura también reside en los momentos compartidos a distancia, como leer una nota o un libro que invita a la esperanza.

