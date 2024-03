Dyango, el español más argento: el recuerdo de Messi, su amor por Maradona y la admiración por Goyeneche

Con 84 años recién cumplidos, el cantante catalán conocido como Dyango volverá a la Argentina, país donde fue descubierto, que ama y admira mucho desde el año 1968, antes de que el hombre llegue a la Luna. El 12 de abril estará en el Gran Rex, aunque también se presentará el 5 en el Teatro Broadway de Rosario y el 7 en el Quality de Córdoba. "Si no canto me muero", le dijo a BigBang el artista que desde hace tantas décadas mantiene cautivo a su público alrededor de decenas de clásicos, como los que traerá en esta oportunidad. Su primer contrato discográfico lo firmó en 1974, es decir hace 50 años. En todo este tiempo, la relación que cultivó con Latinoamérica, y especialmente la Argentina, fue parte de su esencia en los escenarios, como uno de los pocos extranjeros que deslumbró al público con interpretaciones de tangos.

En la entrevista que brindó, repasó gran parte de su carrera y recordó con mucho amor a esos argentinos tan especiales para el país y por los que siente o sintió admiración, como Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Roberto "El Polaco" Goyeneche y Carlos Gardel. E inclusive fue más allá y hasta se animó a compararlos.

Las fechas en Argentina de la gira Dyango Forever.

Va a recorrer gran parte de la Argentina en su nueva gira Dyango Forever. ¿Cuán entusiasmado está con esto?

- Bueno, es una gira. Voy a estar en Argentina haciendo en Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Ituzaingó, etcétera. Y después me voy a Colombia y Chile. Esa es la pequeña gran gira que tengo que hacer ahora.

¿Qué significa la Argentina para usted?

- Argentina es el país donde se me descubrió, el país donde gané mi primer disco de oro, el país que yo quiero más y donde tengo grandes amigos. Para mí sería imposible no llegar a Argentina. Desde el año 68 -y lo digo siempre- hasta nuestros días, no he fallado ningún año, excepto cuando teníamos el virus encima.

¿Cómo fue la pandemia para usted? ¿Qué reflexión tiene después de unos años de que ya no estamos en pandemia?

- Como todo el mundo. Primero quedarse en casa sin poder salir durante el mismo tiempo que vosotros, y después poco a poco ir resurgiendo en el mundo de la música, que es lo mío. Hasta ahora. Ahora no voy a dejar que me pase nada que no pueda llegar a cantar, porque si no canto me muero.

Dyango y su festejo con la tercera estrella que consiguió la Selección Argentina de Fútbol.

En estos años Argentina sumó un nuevo detalle, que es muy importante en el folclore, que es una nueva estrella en la camiseta de la selección de fútbol, con el Campeonato Mundial de Qatar 2022. ¿Qué le generó vernos campeones del mundo nuevamente?

- Yo estuve enloquecido tanto como los argentinos, ¿no? Porque ver ganar al país que más amas, es importante en la vida de cualquier persona. Pero sobre todo viendo al mejor jugador del mundo de la historia, que es Lionel Messi.

Usted como catalán tiene un especial afecto por él, ¿no?

- Sí, yo soy socio del Barcelona, y los años que lo he visto jugar... se formó en Rosario, en el Newell's Old Boys, pero a los 11 o 12 años ya estaba en Barcelona en los infantiles, juveniles, y hasta pasar al primer equipo. Prácticamente hizo toda su carrera en mi club, en Barcelona. Y después nos lo robaron. Nos lo robaron el Paris Saint Germain, pero no le fue del todo bien. Y ahora está en Miami dano, creo yo, sus últimos toques como jugador.

También hubo otro argentino muy importante en el Barcelona, que no estuvo tanto tiempo, pero que queremos mucho acá, que fue Diego Maradona, quien falleció ya hace algunos años. ¿Qué recuerdo tiene de Diego?

- Estuvo poco tiempo y es muy amigo mío... era muy amigo mío, en todos los sentidos. Él me comentó que cuando jugaba en el campeonato de Italia que cuando termina de entrenar o de jugar, se iba a su habitación a escuchar a Dyango. Siempre me lo decía. Incluso un día salió a cantar conmigo en el teatro.

La Argentina está sufriendo un ajuste a la cultura ¿Cómo evalúa usted desde su lugar de catalán la importancia de la cultura para los países?

- Bueno, yo me he fijado siempre mucho más en la cultura musical. La Argentina tiene un don. Ha habido poetas grandiosos y músicos excelentes, pero además de conservatorio. E hicieron el tango a mi aire. Yo he visto a Roberto "El Polaco" Goyeneche, a la gente del tango tocar. Y es lo más que he visto en toda Latinoamérica. El tango, aunque no esté de moda ya, para mí sigue siendo muy importante.

Dyango conserva un hermoso recuerdo de Roberto "El Polaco" Goyeneche.

Mencionó a Goyeneche, ¿cómo lo recordás?

- Yo he sido muy amigo de "El Polaco", de la familia de él en sí. De Luis, a su mujer. Todas las noches que pasamos juntos, y yo yendo donde él cantaba. Era un artista que actuaba en los cabarets de Buenos Aires todos los días. Íbamos juntos y cantaba tres, cuatro canciones y corriendo salíamos y nos íbamos a otro cabaret, y así nos hicimos grandes amigos. Creo que ha sido el cantante de tango más importante de la Argentina. Bueno, de la Argentina, que es donde se hace el tango.

Los fanáticos de Carlos Gardel quizá no estén tan a favor de esa definición.

- Lo que yo siento es que para mí es el número uno "El Polaco", y me han preguntando si más que Gardel, y yo he respondido que sí, que era más que él, y he salido muy puteado. Pero bueno, yo lo pienso así, y para mí es así y seguirá siendo así. Es como Messi y Maradona.

Dyango vuelve a la Argentina con su gira Dyango Forever.

Recién decías que si no cantabas te morías, que puede sonar fuerte, pero también habla de una realidad. ¿Cuán importante es para vos seguir subiéndote después de tantos años a los escenarios para alegrar a tu público?

- Vengo de cumplir 84 años. Son muchos años para subirte al escenario, pero por eso te demuestra que, sin la canción, sin poder estar con mi gente... el morirme es un decir. Pero no podría vivir tranquilo sin poder hacer lo que he hecho toda mi vida, que es la música.

Tu público te va a ir a ver, vas a tener distintas fechas, ¿Con qué se van a encontrar, además de lo que ya saben, que ven en tus shows?

- Cuando subes al escenario, la gente quiere escuchar sus canciones. Y prácticamente siempre tengo más o menos que hacer las canciones tradicionales, las que pegaron más, las que tuvieron más suerte, y la gente es lo que quiere. En esta ocasión, lo que voy a hacer es incorporar canciones que en su momento fueron de gran éxito y que hace mucho tiempo que no hacía, y sé que la gente lo va a agradecer también, porque les van a traer lindos recuerdos.