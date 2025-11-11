El beso de Wanda Nara a Johnny Depp que dejó en ridículo a Mauro Icardi

¡Wanda Nara lo hizo de nuevo! Esta vez volvió a ser noticia, esta vez por un inesperado encuentro con nada más y nada menos que Johnny Depp. Sí, el mismísimo protagonista de Piratas del Caribe llegó a la Argentina y, como era de esperarse, Wanda no perdió la oportunidad de hacerse notar.

La empresaria y conductora, siempre lista para el espectáculo, compartió en sus redes sociales una serie de fotos junto al actor de Hollywood. Pero la imagen que realmente hizo explotar Internet fue aquella donde Depp le da un beso en la mejilla, mientras Wanda sonríe como si acabara de ganar el Quini 6: "Un día casual en Telefe. Johnny Depp, gracias por tus amables palabras", escribió junto a las fotos, dejando claro que el encuentro fue más que especial.

Johnny Depp y Wanda Nara

Pero aquí viene el verdadero chisme: ¿cómo reaccionó Mauro Icardi? Cabe recordar que el futbolista lleva meses comparándose con Depp en redes sociales, asegurando que él también es víctima de una "difamación pública" similar a la que vivió el actor en su mediático juicio contra Amber Heard. Incluso, Icardi compartió fotos y frases del actor, intentando posicionarse como un "Johnny Depp versión futbolística". ¡Ay, Mauro! Parece que Wanda le mojó la oreja y de qué manera.

Mientras Wanda disfrutaba del glamour hollywoodense, Icardi llegó al país acompañado de la China Suárez, en medio de su eterno drama legal con su exesposa. Su objetivo: reencontrarse con sus hijas Francesca e Isabella por orden judicial. Pero claro, Wanda no está dispuesta a facilitarle las cosas y dejó claro que él es un "deudor de alimentos" que lleva 13 meses sin cumplir con la manutención de las chiquitas.

Por si fuera poco, el destino parece disfrutar de este cruce de mundos. Depp aterrizó en Argentina para presentar su película Modigliani, dar una masterclass en La Plata y ser declarado Visitante Ilustre. Mientras tanto, Icardi sigue intentando limpiar su nombre y recuperar algo de dignidad entre tanto escándalo. Pero, ¿qué pensará ahora que su ex se sacó LA foto con su supuesto ídolo? ¿golpe bajo o pura casualidad?

Mauro Icardi comparándose con Johnny Depp

Lo cierto es que Wanda Nara sabe cómo servir show y esta vez no solo dejó a Mauro Icardi en jaque, sino que se ganó el título de reina del viral del momento. La historia tiene todos los ingredientes para seguir dando que hablar: celos, deudas, Hollywood y una pizca de venganza.