El culebrón de Wanda sigue sumando capítulos: joda en Tequila, feroz cruce con De Brito y una demanda inesperada

Si hay algo que Wanda Nara sabe hacer, además de generar titulares, es mantenernos en vilo con su vida personal. Este lunes, la empresaria y conductora volvió a ser noticia tras presentarse en Tribunales para someterse a nuevas pericias ordenadas por la Justicia en el marco de su escandaloso divorcio con Mauro Icardi. Los motivos: denuncias cruzadas, un desalojo polémico en San Isidro y acusaciones de violencia de género. Mientras la empresaria cumplía con los trámites judiciales, su abogada Ana Rosenfeld no perdió oportunidad de sumar su cuota de drama al show. "Queremos saber dónde está viviendo Icardi para establecer el régimen. No hay diálogo, no sabemos dónde está", lanzó la mediática letrada ante los medios presentes en el lugar, dejando en evidencia la tensión latente entre las partes.

Wanda Nara en Tribunales

Según Rosenfeld, las pericias tienen como objetivo evaluar la interacción familiar y determinar qué es lo mejor para las menores, hijas de la mediática y el futbolista. Además, confirmó que Wanda se instalará en Argentina, mientras que el futuro de Icardi sigue siendo un misterio, al igual que su dirección. Aunque Wanda preferiría resolver el divorcio en el país, donde según Rosenfeld "hubiera salido en una semana", el proceso se está llevando a cabo en Italia, con fecha prevista para marzo. E

Mientras los Tribunales eran el escenario de su vida legal, Wanda también hizo ruido en el ámbito mediático. Tras ser vista el domingo en el boliche Tequila celebrando el triunfo de La Natividad en el Abierto de Polo junto a su hermana Zaira y su novio, L-Gante, Ángel de Brito no tardó en disparar en redes sociales: "´Qué mal que Mauro haya ido a Tequila antes de la audiencia´ criticaban la semana pasada los team Wanda. Anoche Wanda en Tequila y hoy tenía audiencia".

El cruce en redes entre Wanda y De Brito

Lejos de quedarse callada, Wanda le respondió directamente: "Hoy no tuve audiencia, tenía que presentar unos documentos . La pericia y audiencia fue una y ya la hicimos antes. Entiendo que te pidan que me ensucies, pero quiero aclarar". Por si la novela necesitaba un giro inesperado, Eugenia "La China" Suárez volvió al ruedo legal y, esta vez, con una victoria. La actriz demandó a Wanda por la difusión de chats privados que datan de 2018, cuando mantenían charlas amistosas. El Juzgado Civil N° 109 falló a favor de La China y prohibió la divulgación de cualquier tipo de material privado que la vincule con Wanda, bajo amenaza de multas para quien incumpla la medida.

La celebración en Tequila

Este capítulo deja en claro que el escándalo de 2021 entre Wanda, La China y Icardi sigue resonando. Según informaron en Mañanísima, Wanda tampoco podrá referirse públicamente a La China, ni siquiera a través de terceros. Con denuncias, pericias, críticas en redes sociales y demandas, parece que el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene final cercano. Y, como si fuera poco, ahora se suman las batallas legales con otras figuras del espectáculo. ¿Qué será lo próximo en esta novela que combina drama, intriga y mucha exposición mediática? Lo único seguro es que, con Wanda como protagonista, el espectáculo está garantizado.