Del anuncio de Garabal a la emoción de Flor: la estrategia de Nico Occhiato para hacerle "jaque" a Olga

Luego del batacazo que significó el abandono de Nacho Elizalde de Luzu TV para pasar a Olga, al igual que lo ocurrido la semana pasada con los integrantes de Tarde de Tertulia (TDT) que se sumaron al éxodo, el productor y conductor Nicolás Occhiato contraatacó en términos de contenido y llegó con nuevos anuncios para la temporada que viene en su canal. Durante el verano, su Nadie Dice Nada (NDN) irá a las 21 desde un estudio de televisión y con el perfil de un show monumental. Además, anunció la continuidad de Martín Garabal, el actor que se ganó a pulso el amor de los seguidores del streaming a base de humor y su gran simpatía.

Los nervios de Migue Granados muchas veces pueden servir como parámetro de los cambios que se vienen en el ecosistema de streaming de la Argentina. Esto se manifestó algunas semanas atrás en la pelea que tuvo con una usuaria en redes que criticó un capítulo de su La Cruda. Allí el humorista la atacó con todo al punto de que debió pedir perdón por lo que había hecho. Era sólo la punta de un ovillo que exponía la tensión que significa el cambio de temporada en su disputa con Luzu TV.

"En enero y febrero vamos a ir a las 21. Queremos acompañarte en la cena. Queremos estar ahí para cerrar el día, para que te vayas a dormir con una sonrisa, divertido; para que te vayas a dormir viendo una banda tocando porque vamos a tener un estudio de 700 metros cuadrados", anunció Occhiato durante el mediodía de este lunes. "Vamos a tener un escenario al que queremos que vengan todas las bandas a tocar", agregó después.

De cara a las propuestas del año que viene, el conductor informó que en el estudio de La Corte desde donde saldrán, habrá una tribuna de 200 personas para que la comunidad que sigue su canal pueda ir "gratis y en familia a disfrutar del show y del programa". La idea de él es que puedan conocerlos en vivo, y es por eso que habrá una "escenografía" jamás imaginada por él antes. "Es una puesta inmensa en la que estamos apostando un montón. Pero siempre fue mi sueño poder hacer un gran show así en YouTube de forma gratuita", aseguró.

Con el fin de reinventarse y de llegar a nuevas audiencias, Occhiato reconoció que su intención es que "vengan familias todas las noches a disfrutar del show". "Que sea el plan del verano. Si sos de otra provincia y te venís a Buenos Aires, que tengas la posibilidad de venir, que sea una experiencia venir a ver Nadie Dice Nada", precisó. A su vez, dejó en claro que el programa no perderá lo que ya tiene, como las charlas, los audios y los llamados. "Vamos a tener participantes en vivo contando historias, pero en una estructura mucho más grande", sintetizó.

En el sentido de las anuncios, Occhiato aprovechó para sumar un nuevo batacazo de cara al próximo año: la continuidad de Garabal. "Quiero que la familia argentina y de Latinoamérica cene mirándonos a nosotros", pidió a su público. "¿Nosotros a qué hora cenaríamos?", preguntó Martín. "Por ahí antes o después. Perdón. ¿Dijiste nosotros? ¡Se queda el verano!", celebró el conductor a los gritos.

El anuncio también le arrancó la emoción a Flor Jazmín Peña, pareja del influencer, y así lo relató mientras él les mostraba su nuevo estudio. "Lo veo a él cumplir el sueño de su vida, el programa que siempre quiso hacer, y sé cuánto labura y cuánto hay de arriesgue en esta apuesta", confesó. "Me re sorprende, porque no pensé que me iba a poner así. Pero lo veo ahí con todo el estudio y es como que se hace realidad algo que siento que habrá soñado toda la vida", añadió después.

La respuesta de Granados puede haber sido la del humor. Así durante este lunes habló de falsos programas que llegarían en horarios de la madrugada, como para que su nicho festeje ese tipo de chistes que tanto disfruta. Aunque en los hechos, el cambio de horario de Luzu amenaza con extender la hegemonía que maneja en términos de audiencia.

Migue Granados es la cabeza del stream Olga.

Según las visualizaciones del stream por YouTube en la Argentina, Nadie Dice Nada de Luzu TV encabeza el ranking con 122 mil visualizaciones. Más del doble del promedio de 59.2 que marca Soñé que Volaba de Granados. Detrás ya llega la radio con Perros de la Calle de Andy Kusnetzoff, en un promedio de 20 mil.

Las mediciones muestran que si bien Luzu se mantiene con un promedio estable, Olga está en declive. Si bien las razones de esto pueden ser muchas, en el entorno de los influencers se preguntan cuánto tienen que ver el tipo de humor de cada uno de los productos. Mientras Occhiato muestra una imagen familiar y amiguera, el ex Sin Codificar insiste con un perfil más disruptivo y soez. Los resultados se sabrán pronto, cuando la guerra de streamings continúe en 2025.