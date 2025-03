El descargo de Julia Mengolini tras sus críticas a la Scaloneta: "Un día me van a matar"

El fútbol y la política son una combinación explosiva, y Julia Mengolini encendió la mecha tras el partido Argentina-Brasil. La periodista, conocida por su postura crítica, cuestionó a los jugadores de la Selección Argentina por no pronunciarse sobre la situación política del país y desató un vendaval de reacciones en redes sociales. El clip con su comentario se viralizó rápidamente, y la lluvia de críticas no tardó en caer sobre ella.

En una entrevista con Romina Manguel en Radio Con Vos, Mengolini salió al cruce y acusó directamente a Juan Doe, un operador mediático vinculado al oficialismo, de ser el responsable de la edición del video viral. "Es un troll histórico que ahora vive en la Casa Rosada con la nuestra. Se la pasa mirándonos para hacer recortes amañados e instalar sentidos comunes que generan odio", disparó la periodista, asegurando que la edición del clip tuvo una intención maliciosa.

Mengolini también defendió su postura y aclaró que en su programa de Futurock hablaron "más de 25 minutos sobre lo lindo que juega la Scaloneta" antes de que el fragmento recortado se hiciera viral. "A mí me empaña el recuerdo de esa fiesta popular de cuando ganamos el Mundial, el hecho de que esté gobernando Milei. Me parece una desgracia, estamos en una sociedad enloquecida", explicó sobre su comentario original.

La crítica de Mengolini radicaba en la falta de pronunciamiento de los jugadores respecto a los problemas del país. "Son héroes nacionales y por eso los queremos, es ahí donde duele que no digan nada sobre los jubilados, sobre la represión... nunca dicen nada", lamentó. "El único que dice algo es Licha Martínez", agregó, haciendo referencia al defensor que en otras oportunidades se manifestó sobre temas sociales.

Pero lo que más preocupó a la periodista fue la ola de odio desatada contra ella, algo que, según su visión, no es casual. "Hay que tener mucho cuidado con la lógica del recorte, están hechos con mucha mala intención. Me duele eso. A mí un día me van a matar en la calle", advirtió en un tono que reflejaba su angustia ante la escalada de ataques en redes. El trasfondo de la discusión es más profundo que un simple cruce de declaraciones.

El fútbol, en Argentina, es más que un deporte: es identidad, pasión y política. Para Mengolini, la falta de compromiso de los futbolistas en un contexto de crisis es un signo de los tiempos. Para sus críticos, su comentario fue una exageración innecesaria que empañó la celebración de un triunfo histórico. La Scaloneta sigue en la cancha. Y Julia Mengolini, en el centro de la tormenta

