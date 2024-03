El día que Cóppola y Pradón usaron a Susana para blindar a Diego: la furia de la rubia y el reclamo de Yuyito

Mucho se ha dicho desde el incipiente estreno de "Coppola, el representante", que cuenta la historia de Guillermo y su relación con Diego Maradona y su decisiva participación durante su desembarco en el emblemático periodo en el que jugó con el club de fútbol Nápoli.

Dicha serie, cuenta con seis episodios de 45 minutos cada uno, que propone además un acercamiento a sus años dorados, a su vida personal e íntima y a su vínculo sinuoso con Maradona desde una perspectiva distinta, contada por su amigo.

Pradón y Coppola

Lo que sucedió con esta serie, además de ser una de las más vistas durante el fin de semana, fue la llamativa aparición del famoso living de Susana Giménez, donde Guillermo (Juan Minujín) presentaba a Alejandra Pradón (Interpretada por Adabel Guerrero) como su novia, un romance que sería para tapar una supuesta infidelidad del Diego con la vedette en 1998.

Las imágenes de archivo no mienten: Alejandra y Coppola se sentaron en lo de Susana y confesaron que aunque se conocían desde hace ocho años, nunca había pasado nada entre ellos "hasta ahora". "No nos casamos, la prensa nos casó", dijo el representante a aquella vez con cierta jocosidad, mientras Pradón insistía en que a ella le incomodaba muchísimo hablar de su vida privada.

Sin embargo, parecía haber gato encerrado: ¿por qué justo en ese momento el hombre decidía sentarse en el living más famoso del país y exponerse así? ¿Era acaso para ocultar algo? Al parecer, para Alejandra, no había nada que ocultar.

La ex vedette se enojó tanto, pero tanto con la serie de Ariel Winograd, que decidió desmentir en vivo su romance con Diego Maradona y que el representante intentara encubrir el hecho.

En diálogo con Intrusos, la actriz comentó: "No me gustó nada. La llamé a Claudia Villafañe para explicarle que era todo mentira. No pueden ensuciar así a la gente".

Coppola con Mijunín.

Además, remarcó que en la serie, cuando dio su consentimiento, no pensó que la pondrían en el rol de amante de Maradona. "Yo fui la pareja de Guillermo, él vivió en mi casa. Ni un minuto estuve sola con Diego y lo hablé con Claudia. Yo di el consentimiento, pero con esto no", aclaró Pradón.

"Hablé con Adabel, ella me contó que el productor le dijo que yo había salido con Diego, pero no pude hablar antes porque yo firmé el derecho de imagen y confidencialidad... Guillermo se sorprendió igual que yo, no son palabras de Guillermo. Él nunca le dijo que abortara a una mujer, él está caliente también. Lo engañaron a Guillermo y me engañaron a mí. Igual no voy a hacer juicio. Guillermo dijo que es una comedia, entonces que la gente lo vea como una comedia", insistió la exvedette, visiblemente enojada.

Además, otra figura del espectáculo que se enojó con el guión de Winograd -cuyo protagonista dijo haberse arrepentido de no haber intervenido- fue Yuyito González, quien no dudó en comentar cómo se sintió tras luego verse representada por Mónica Antonópulos.

Incómoda, Yuyito comentó en "Empezar el día" en una charla con el mismísimo representante de Diego: "Me pusieron todas las escenas de la serie. Vi esta que te digo del embarazo, vi la otra donde te digo a ese semejante exabrupto, y vi las otras. Escchame, ¿pero yo te dije alguna vez todas esas barbaridades que yo no me acuerdo en la vida haberte dicho?".

Yuyito González.

"Creo que alguna vez, pero era tu carácter. Lo decías de tal forma que no ofendía, no molestaba. No molestaba, a mí jamás me molestó", respondió Coppola, entre risas, intentando ironizar con la situación.

"Por ahí la de 'Guillermo Esteban. Coppola', puede ser, pero las otras palabrotas que vinieron yo creo que no te las dije nunca, Guillermo", insistió Yuyito finalmente, chicanéandolo.

Lo cierto es que los protagonistas de la serie interpretada por Minujín comenzaron a salir a hablar y a verse afectados por el recorte de la vida del hombre que estuvo al lado de Maradona, su íntimo amigo, su siempre fiel compañero. ¿Qué dirá Villafañe al respecto?