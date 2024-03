¿Dónde está Kate Middleton? Teorías, cuernos, una grave enfermedad y un misterio real

Una ola de crisis, desaparición y misterio envuelven la paqueta vida real del Reino Unido. Es que desde que la reina Isabel II pasó a la eternidad, las piezas de la corona se han movido de manera inesperada. Uno de esos movimientos tuvo que ver con que el hijo de la Reina, Carlos III ,quien pasó a ocupar el lugar de su madre pero con la peor de las ondas. La que sí disfruta de su cargo es Camila, la amante de toda la vida de Carlos a quien muchos miran con desprecio, ya que ese sería el lugar de Lady Di, quien murió trágicamente en 1997 escapando de los paparazzis.

Carlos III y Camila

La enfermedad de Carlos, que se comunicó a principios de 2024 -cumpliéndose así una de las predicciones de Nostradamus-, no hace más que poner a la Casa Real británica en el centro de las desgracias. La información que circula sobre Carlos es que tiene cáncer, pero nada más se ha sabido para el descontento de los seguidores reales.

Cuando empezó a trascender el rumor sobre que el cáncer era de próstata, la Casa Real tuvo que salir a desmentir esta información, pero hay un silencio de tumba sobre este tema que incomoda a más no poder a los ciudadanos que todavía creen en la monarquía.

Kate Middleton y Guillermo cuando todo era color de rosas

Como si los problemas faltaran, hay un desconocimiento total sobre la figura de una de las más queridas de la realeza: la princesa de Gales, Kate Middleton. Su desaparición todavía genera dudas sobre su operación de la que tampoco se sabe mucho. Ante el desconocimiento de dónde está la Princesa, que se perdió varios eventos reales de importancia como el festejo de San Patricio el 17 de marzo, hacen ver a la Casa Real cada vez menos confiable.

La relación entre Kate Middleton y Guillermo pasa la peor de sus crisis

Todo estallará en cualquier momento: medios británicos cercanos a la Familia Real confirmaron que darán un "importante anuncio" en los próximos días; la expectación es total porque los rumores van de una posible separación entre Kate y su esposo Guillermo hasta la confirmación de la muerte del mismísimo rey de Inglaterra. ¡Qué horror!

Creer o reventar: teorías sobre dónde está Kate

La última vez que se vio a Kate Middleton fue en Navidad, el 25 de diciembre de 2023. Luego, se confirmó el temita de su operación y hasta trascendió que podría ser un vaciamiento uterino: "Se sabe que ella sufría de problemas de endometriosis y que esto la llevaría a una histerectomía, lo cual es significa que te saquen el útero, (...) y ese es un procedimiento muy doloroso".

"Es un procedimiento muy largo, la recuperación es difícil, no puedes levantar peso, no puedes subir escaleras", dijo una periodista británica especializada en el tema. Esto va en correlación con lo que publicaron desde el medio monárquico "The Sun", donde una de sus periodistas asegura haber visto a Kate de compras con su marido. "Después de todos los rumores, me quedé atónita al verlos allí", dijo la mujer, y añadió: "Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que está lo suficientemente sana como para ir de compras".

La Familia Real completa

Sin embargo, nadie le creyó a la notera que no tenía ninguna prueba fehaciente sobre el hecho: no se tomaron fotografías y extrañamente ningún paparazzi estaba allí. Es más, hay un dato bastante particular que agrega más misterio: "Algunos miembros del servicio personal de Middleton no han podido verla, ni hablar con ella; y ni siquiera sabían de la cirugía hasta que se anunció, por lo que los pilló por sorpresa. Sólo unas pocas personas saben lo que realmente está pasando y guardan silencio".

La foto que trucó la supuesta Kate

Hubo sí, una aparición en redes sociales. Fue para el día de la madre en Gran Bretaña. Ese día, Kate subió una foto junto a sus tres hijos, Louise, George y Charlotte. Era la gran reaparición, pero hubo varios usuarios que se dieron cuenta de que la foto estaba trucada. La situación generó tanto escándalo, que Kate -o al menos eso parece- salió a dar explicaciones: "Como muchos fotógrafos amateur, ocasionalmente experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre".

Rose Hanbury sería la tercera en discordia entre Guillermo y Kate Middleton

¿Lo dijo ella o lo dijo alguien en su hombre? Todavía nadie sabe la respuesta, pero se asoma por la nuca de la Familia Real un grave problema, otra vez una terrible infidelidad. El príncipe Guillermo habría compartido sábanas con una super amiga de Kate, Rose Hanbury. Según el chisporroteo real, Rose habría estado engañando a su amiga de la peor manera: estuvo con el Príncipe mientras ella estaba embarazada de su pequeño hijo Louis. ¡Qué escándalo!

Qué se sabe hasta ahora

La Familia Real que construyeron Guillermo y Kate tiene los días contados. Es que el 17 de abril es la fecha en la que reaparecerá la Princesa, según la periodista británica Helen Wade: "Si no la vemos el domingo de Pascua, ocurre algo en Reino Unido y es que los niños están de vacaciones por Semana Santa, que aquí son tres semanas y media y, por tanto, vuelven al colegio el 17 de abril. Es posible que Kate Middleton vuelva a los actos públicos a partir de ese día, cuando los niños retomen su colegio".

Según "The Sun", periódico británico, la teoría es que puede aparecer el 23 de abril cuando su hijo Louis cumpla sus 6 años.

Kate Middleton

La teoría que resuena más fuerte es que saben qué están diciendo los medios de comunicación y, ante la situación de crisis "querrán abrirse y ser claros, pero lo harán cuando se sientan preparados. Conociéndola, creo que esa será su decisión", dijo "The Sun" y completó: "Los medios se han nutrido con mucho contenido de las redes sociales y la especulación acerca de su matrimonio es muy cruel. Son personas con hijos pequeños que están pasando por el momento más duro que han tenido como familia, y tener todo esto de fondo es horrible. Están intentando mantener la mayor normalidad posible para los niños, pero no está siendo fácil".