Del lujo al ocaso: Mariana Nannis sostiene que gasta "10 mil dólares por día", pero "trabaja en una parrilla"

Luego de atenderla con dureza por sus declaraciones, Yanina Latorre volvió a atender a Mariana Nannis, al exponer que "trabaja en una parrilla" de Marbella, donde se encuentra de manera ilegal, aunque la ex de Claudio Paul Caniggia desmintió la versión y aseguró que lleva la misma vida de lujos que tuvo desde los años noventa. "Hoy la encontré, Trabaja en una parrilla", reveló Latorre al aire de LAM, donde explicó que tiene dos versiones distintas: o que se acuesta con el cocinero del lugar y que este le consiguió un empleo, o que simplemente es la camarera. "Prefiero ser un lagarto y no una vieja desgreñada, sola y sin amor", remató la panelista.

Según contó, su productor comenzó a llamar a los restaurantes cercanos al domicilio de la madre de Alex y Charlotte Caniggia y en uno de esto atendió ella, con su reconocible voz. "Cuando escuchó que le preguntaba, cortó", detalló Latorre, quien añadió que acto seguido dejó de atender el teléfono.

El productor de Latorre entonces le escribió a Nannis al celular: "¿Todo bien? Te encontré trabajando en una parrilla. No es indigno trabajar", le dijo el trabajador de prensa de acuerdo al relato de Latorre, lo que motivó el rápido llamado de la mediática. "Mentiroso, estoy con un multimillonario sueco, gano 38 mil euros por mes porque trabajo para la TV italiana, gasto 10 mil dólares por día", respondió Nannis, sin poder soltar la ilusión de la vida que pudo llevar muchos años producto del éxito de su marido.

Yanina Latorre se vengó de cada declaración de Nannis.

Latorre sumó otro dato importante del presente de Nannis, quien alega que no viaja a Buenos Aires a declarar en las causas contra su ex marido, por las amenazas que sufre por parte de este. Según la periodista, la verdadera razón por la cual no cruza el Océano Atlántico es porque está "ilegal" en España y hacerlo la expondría a una deportación irreversible.

Más temprano en su programa Sálvese quien pueda, que se transmite por América TV, Yanina había disparado munición gruesa contra Nannis, producto de las declaraciones que ella hizo en el stream Bondi que conduce Ángel de Brito. Allí cuestionó el físico de su enemiga y la trató de envidiosa a la periodista por la comparación de carreras entre su marido y el de ella, Diego Latorre.

"Sos tan vacía, tenés tan poca vida, tan poco contenido, que lo único de lo que sabés hablar es de plata, cuando tuviste dos pesos, y ahora que te falta, no sé, no podés hablar de nada. O de la parte física de la gente", señaló la panelista de LAM. "No me voy a defender de que soy un lagarto, ni de que soy linda o fea, ni que tengo un lomazo, ni que estoy operada, porque me chupás un huevo", agregó enseguida.

"¿Cuál es tu éxito, boluda? ¿Me casé con Caniggia, me río de él, le digo pajarraco? Lo trataste de golpeador, lo trataste de violador, hoy lo trataste de puto. ¿No te da vergüenza? Es el padre de tus hijos. Asumilo, Mariana: no servís para nada", sentenció Latorre. Las referencias son a la última entrevista en donde Nannis aseguró que su ex pareja en realidad era homosexual. "Sos indigente en Marbella, viviendo de prestado, peleada con todo el mundo. No tenés una sola persona cerca. Ni amigos, ni familia. Ni siquiera conocés a tus nietos", sumó.